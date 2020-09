Marco Bellocchio ospite d’onore del Ravenna Nightmare Film Fest Online Edition

Ravenna Nightmare Film Fest non alza bandiera bianca davanti all’emergenza Covid-19, ma “si rinnova, senza dimenticare le sue origini”. Lo storico festival dedicato al lato oscuro del cinema va in streaming, inaugurando così la sua Online Edition, in programma dal 31 ottobre all’8 novembre, sulla prestigiosa piattaforma MYmovies.it.

Ma le sorprese non finiscono qui: ospite d’onore del festival sarà Marco Bellocchio, regista vincitore del Leone d’Oro alla carriera e del David di Donatello alla regia, nonché presidente della Cineteca di Bologna. Per valorizzare al meglio il lato oscuro del suo cinema, verrà proiettato “Sangue del mio sangue”, uno dei film più enigmatici e misteriosi del regista.

«Prosegue il lavoro di ricerca e valorizzazione del nostro cinema attraverso la voce di autori che, come Marco Bellocchio, hanno portato la rappresentazione del lato oscuro della vita (ancor prima di quello del cinema) a livelli di eccellenza, attraverso il suo intero corpus cinematografico, e il lato oscuro del cinema attraverso pellicole di rara potenza, tra cui Sangue del mio sangue: un film in cui si respira una visionarietà surreale, che presenteremo al festival – afferma Mariangela Sansone, critica, saggista e consulente alla direzione artistica del festival, descrivendo il film – Nell’oscurità, i fantasmi si mutano in creature vampiresche, come il conte Basta (Roberto Herlitzka): una figura deragliata, un corpo deformato dalla bramosia del potere che si aggira di notte, tra le tenebre. Un Innocenzo X, trasfigurato nella sua materializzazione baconiana. Corpi che scivolano da un’epoca all’altra, simili e distanti; memorie di un passato immutabile; lo specchio convesso del presente. Nulla cambia, tutto scorre, ma tutto si mantiene immutato nella ferocia umana.»

Confermato quindi anche per la XVIII edizione il tributo ai Maestri che nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di autori del calibro di Liliana Cavani, Jean-Jacques Annaud e David Lynch. Al Maestro Marco Bellocchio verrà consegnato l’Anello d’oro Special Edition, per la grandezza della sua intera opera e per l’impegno civile che la sottende fin dagli esordi. Inoltre gli verrà dedicato il manifesto ufficiale della diciottesima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest.

Ma le novità non sono ancora finite. Gli eventi e gli ospiti sono ancora molti da annunciare; perciò, scrivono gli organizzatori, “restate sintonizzati, il Ravenna Nightmare è appena iniziato!”.

