Nove appuntamenti al Teatro Masini di Faenza con la musica classica internazionale

Giunta alla sua nona edizione, ERF&TeatroMasiniMusica conferma la propria identità con un cartellone di assoluta rilevanza nel panorama nazionale, che porta sul palco del Masini alcuni dei migliori solisti ed ensemble della musica classica internazionale, con un’attenzione particolare agli artisti del territorio, insieme alle nuove promesse e alle affascinanti e colorate atmosfere della musica dell’America Latina.

Nove gli appuntamenti della nuova stagione concertistica di Emilia Romagna Festival al Teatro Masini di Faenza, dal 28 ottobre 2020 al 29 marzo 2021, che ancora una volta si affida alla direzione artistica di Massimo Mercelli e Donato D’Antonio.

Il concerto inaugurale – mercoledì 28 ottobre, alle 21 – vede gli Strumentisti della Scala di Milano accanto a Massimo Mercelli, flautista di fama, fondatore e direttore di ERF. Un solista eccezionale e una formazione da camera fra le più note al mondo, qui accompagnate dalla mezzosoprano Daniela Pini, uno dei talenti sbocciati in Romagna e oggi interprete affermata sulla scena internazionale, spesso presenza preziosa nei concerti di ERF. Un ensemble di grande caratura che affronta un ricco programma dedicato ai nomi immortali del repertorio barocco, da Tartini a Vivaldi fino a George Frideric Händel, passando per un assoluto Maestro dell’armonia del Settecento, Francesco Durante, o il tema della Follia di Corelli nel Concerto di Geminiani.

Per il secondo appuntamento – lunedì 9 novembre, alle 21 – raggiunge ERF a Faenza un amico di lunga data del festival e flautista irrequieto, esempio di grande competenza musicale ma anche di notevole verve personale e istinto teatrale. Reduce da concerti, set televisivi, palcoscenici teatrali, Elio racconta Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev, una favola per tutte le età, e L’Opera da tre soldi, un capolavoro di un sodalizio unico nella storia del Teatro, quello fra il compositore Kurt Weill e Bertold Brecht, con la complicità dell’ensemble de I Fiati Associati.

E ancora teatro attraversato dalla vena creativa tipica di questa regione è l’omaggio dedicato a Federico Fellini e Tonino Guerra per il centenario dalla nascita, con uno degli interpreti più noti e genuini della tradizione poetica e visionaria romagnola, l’attore Ivano Marescotti. L’Ensemble Duomo lo accompagna – martedì 24 novembre, alle 21 – sulle note delle colonne sonore di Nino Rota, dando prova della cura dedicata alla musica per il cinema da parte di un ensemble di musicisti di solida e apprezzata formazione classica.

Profondamente radicato nel territorio e nella sensibilità locale il Concerto di Natale in programma per domenica 20 dicembre, alle 21: il Magnificat di Bach è affidato alla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, e ai giovani musicisti dell’Ensemble della Scuola Sarti, con la direzione di Giuliano Amadei. Nata nel maggio 2012 dalla collaborazione del gruppo vocale Concentus Novus, della cooperativa Mosaici Sonori e dei Frati Minori Conventuali Francescani, la Cappella Musicale è ormai un punto di riferimento per lo studio e la divulgazione della musica sacra, mentre la Scuola Sarti si conferma fra i migliori alleati di ERF nel proporre ai giovani talenti le sfide di concerti dalle grandi aspettative.

Inaugura il 2021 – lunedì 11 gennaio 2021, alle 21 – nuovamente un concerto di aura scaligera, con il Primo Contrabbasso solista dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala Giuseppe Ettorre, nel ruolo dal 1991 dopo aver fatto il suo ingresso nell’organico nel 1987 sotto la direzione musicale di Riccardo Muti. Con Pierluigi Di Tella Ettorre affronta un concerto originale, trascrivendo per contrabbasso alcuni tra i brani più evocativi composti per violoncello da Franz Schubert e Johannes Brahms, qui eseguiti con rinnovato fascino grazie alla ricchezza timbrica dello strumento e del particolare virtuosismo richiesto all’esecutore.

È un compleanno speciale per i giovani musicisti della Scuola Sarti il decennale di un progetto internazionale di grande successo, che proietta Faenza al di là dell’oceano: Fiato al Brasile è un progetto organizzato dalla Scuola Sarti e nato dalla collaborazione con l’Università brasiliana USP, l’Università UDESC di Florianapolis, l’Accademia musicale, la Escola Municipal del Musica de Sao Paolo – EMMSP e La Miami University – Mu (Ohio). Quest’anno si celebrerà la X edizione con un ospite d’eccezione, uno dei massimi chitarristi contemporanei e riconosciuto genio dello strumento, il brasiliano Yamandu Costa – lunedì 8 febbraio 2021, ore 21.00. A suo agio nella musica classica, talento eclettico, questo chitarrista unico trova piena espressione in milonghe, tanghi, zambas e chamané, in interpretazioni di rara personalità sulla chitarra a sette corde, strumento particolare usato in Brasile principalmente nel Choro e nel Samba.

Resta oltreoceano con entusiasmo il concerto successivo – lunedì 22 febbraio 2021, alle 21 – “Tribute to the Americas” del Cuarteto Latinoamericano, formazione fra le più attive e premiate in Messico, con trentacinque anni di attività e oltre settanta pubblicazioni, più volte nominato e nel 2012 vincitore del Latin Grammy per “best classical recording” con il cd Brasileiro, works of Mignone. Da Héitor Villa-Lobos a Alberto Ginastera il concerto percorre Brasile, Messico, Cuba, Argentina, con passione ed eleganza nell’affrontare con carattere un repertorio classico sudamericano.

Misura i giovani talenti con i grandi del passato un esperimento del Cantiere dell'Arte, progetto giovane e lungimirante nato all'interno della Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD), un laboratorio e ensemble musicale insieme, ideato per valorizzare vari repertori musicali ed i migliori giovani talenti della Regione Friuli Venezia Giulia, affiancando alcune "prime parti" di orchestre della zona mitteleuropea agli allievi delle migliori accademie internazionali e nazionali. Nel concerto Mozart Vs Rossini – martedì 23 marzo 2021, ore 21.00 – l'ensemble di fiati e il clarinetto del Maestro Claudio Mansutti accompagnano la narrazione di Stefano Valanzuolo nel tracciare il filo rosso di ironia e misteriosa eleganza che lega le due vicende artistiche in un passaggio di testimone virtuale fra due Grandi della musica, fra cui forse il più amato in regione, Gioachino Rossini qui riproposto con il suo vorticoso Barbiere.

Chiude la stagione – lunedì 29 marzo 2021, alle 21 – un altro invito a eccezionali musicisti del territorio: è il Trio d’archi Noferini, che riunisce tre fratelli, il violinista Roberto, la violista Anna e il violoncellista Andrea, figli d’arte del direttore d’orchestra e compositore Giordano Noferini, anche direttore dello storico Conservatorio “Giovanni Battista Martini” di Bologna. Figure di spicco del panorama strumentale italiano, allievi del celeberrimo violinista Arthur Grumiaux, propongono tre perle della scrittura per trio, con Schubert, Beethoven e Paganini.

Continua anche quest’anno a coronamento della stagione ERF&TeatroMasiniMusica, il progetto Musica a 1 euro, a cui Emilia Romagna Festival tiene molto e che tanta partecipazione ha avuto nelle passate stagioni. Rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino ai 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con biglietti a 1 euro.

In merito agli incontri-concerto dedicati alle scuole, saranno valutate le modalità di realizzazione in base alle disposizioni vigenti riguardanti le organizzazioni previste dalle disposizioni ministeriali in merito alla ripresa della scuola.

È però ferma intenzione continuare a portare avanti progetto Musica a 1€, che tante soddisfazioni ha dato negli scorsi anni, anche se con tempi e modalità diverse che si potranno valutare solo più avanti.

Sarà possibile rinnovare o prenotare nuovi abbonamenti telefonicamente a partire dal lunedì 5 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 telefonando a: Segreteria ERF 0542 25747. Si sottolinea che tutti gli eventi saranno organizzati in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid.

