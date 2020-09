Serata Panathlon a Faenza dedicata al podismo

Terza serata conviviale informativa per il 2020 del Panathlon Faenza del presidente Claudio Sintoni, che organizza per martedì 22 settembre alle ore 20 al ristorante Casa Spadoni via Granarolo, 99, il meeting mensile dedicato al podismo con il titolo “Correre con il cuore non solo con le gambe”

Ospiti saranno Marco Gurioli presidente e Leonardo Callini vice presidente dell’A.S.D. Leopodistica con Davide Caroli (osteopata) a rappresentare la società sportiva. L’incontro avverrà nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid19.

L’associazione Leopodistica è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’obiettivo è migliorare la qualità delle vita della comunità, attraverso la crescita personale e la salvaguardia dell’ambiente, per costruire un futuro sostenibile, anche attraverso l’organizzazione di gare ed eventi. La mission è promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’atletica, ciclismo, nuoto.

Per informazioni e iscrizioni Paola Pescerelli Lagorio (tel. 338.8188688) o via mail: panathlonclubfaenza@gmail.com