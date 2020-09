Spazi a Faenza per musica dal vivo: attivo un coordinamento che parte dal Mei e prosegue per tutto l’anno

La nuova edizione del MEI 2020, che celebra i 25 anni della manifestazione, si sta più profilando con tante novità e elementi di innovazione pur nei tempi del contrasto al Corona Virus, dal 2 al 4 ottobre prossimi.

In particolare è certamente in aumento la parte in streaming con due novità: per tutte le tre giornate dal 2 al 4 ottobre si terranno le dirette streaming live di tutti gli eventi sulle pagine della web tv di sport e musica www.sport2u.tv , mentre si terrà il progetto Mei Extra Web parallelo sul sito e sui social del MEI con live, presentazioni, clip e tanto altro.

Inoltre, dopo alcune riunione realizzate dal MEI con gli spazi del territorio, si sta cercando un coordinamento per i luoghi e gli spazi della città in cui fare musica dal vivo, sia durante la tre giorni del MEI che durante tutto l’anno. L’obiettivo è quello di arrivare all’attivazione di una programmazione di eventi live in città, che coinvolga associazioni e privati, musica tradizionale classica e musica popolare contemporanea attuale, in un unico cartellone che valorizzi la grande Faenza musicale, coi suoi artisti e i suoi spazi e le sue programmazioni anche incrociandole con le altre arti.

Gli spazi che resteranno aperti la notte, in occasione del MEI, club, circoli, bar, ristoranti, esercizi commerciali, aziende, coop, imprese private e sociali, possono segnalarlo scrivendo alla mail: mei@materialimusicali.it indicando nome dell’esercizio, attivita commerciale, indirizzo, orari di apertura ed eventuali eventi particolari.