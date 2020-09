A Bagnara di Romagna torna “intrigo al castello”, gioco a squadre con la magia di Harry Potter

Dopo il successo della prima edizione, sabato 26 settembre torna nella Rocca di Bagnara di Romagna il gioco a squadre “Harry Potter: intrigo al castello”.

Un fatto strano è avvenuto al castello di magia e stregoneria di Bagnara di Romagna: uno studente è stato trovato pietrificato e del colpevole di tale misfatto non si hanno traccia. Sono stati chiamati a raccolta i migliori Auror Investigatori per risolvere questo buffo quanto insolito fatto. Nel castello si nascondono delle persone che hanno visto e udito i fatti che possono permettere di risolvere l’arcano… ma non sono così disposti a parlare senza avere qualcosa in cambio. Superate tutte le prove e raccolti gli indizi, solo i più audaci riusciranno a risolvere l’intrigo del castello!

Il gioco, adatto per bambini da 5 anni in su ma anche per adulti e famiglie, si svilupperà su un percorso attraverso la suggestiva Rocca: ai partecipanti saranno illustrati i fatti e la trama del gioco, che consiste in sei prove da superare. Il gioco è suddiviso a fasce orarie (dalle 15 alle 23.45, i gruppi saranno scaglionati ogni 15 minuti), ogni ora sarà divisa in quattro blocchi dove le squadre partiranno lungo il percorso ogni 15 minuti per lasciare un po’ di distacco.

Il costo per partecipante è di 15 euro per gruppi pari o superiori a 4 persone; per gruppi inferiori il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto direttamente sul posto. Per iscriversi è necessario inviare una email a creativaacrsd@gmail.com.

Tutte le informazioni da sapere prima di iscriversi sono disponibili nella sezione eventi della pagina Facebook “Creativa Associazione Culturale”; in alternativa, chiamare il 338 3792523 (preferibilmente dal lunedì al venerdì dopo le 17, sabato e domenica indifferente), oppure il 347 5534365.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bagnara di Romagna, è a cura di Creativa, associazione specializzata nella ideazione e realizzazione di eventi di gioco, serate a tema, cene con delitto storiche e fantasy, corsi artistici per grandi e piccini, cacce al tesoro.