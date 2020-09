Anche il gelato omaggia il 700enario, con i gusti “Dante” e “Beatrice”. Giovedì 24 assaggio gratuito in centro a Ravenna

Il 24 settembre compie il suo primo mese di attività la gelateria “Puro&Bio” di via Cavour, nel cuore del centro storico ravennate e Viola, la giovane artigiana del gelato che gestisce il nuovo locale, ha deciso di festeggiare omaggiando tutti i clienti che passeranno per il locale con un assaggio dei nuovi gusti pensati per celebrare il settecentenario dantesco. Si chiamano appunto “Dante” e “Beatrice“, ma a questi primi due sapori se ne affiancheranno presto altri, sempre ispirati al Sommo Poeta e ai più celebri personaggi della Divina Commedia.

Il gusto “Dante” sarà deciso e profondo: una crema al rum “Zacapa” mantecata con mandorle caramellate, cioccolato fondente e l’immancabile foglia d’alloro, mentre “Beatrice” avrà un sapore più delicato: una crema di mascarpone guarnita da fichi caramellati di stagione.

Dopo un percorso decennale nel punto Puro&Bio di Cesena, Viola – a 28 anni – si ritrova a capo di un’attività tutta al femminile. Lo staff della nuova gelateria è infatti composto da ben 7 ragazze, tutte giovanissime e più che mai decise a trasformare questo punto vendita nell’angolo più dolce di Ravenna. “La risposta dei ravennati – confessa – è stata ottima, ben oltre le nostre più rosee aspettative tanto che, dopo appena un paio di settimane, ho deciso di assumere una ragazza in più”.

Giovedì 24 settembre, dunque, è in programma il primo “comple-mese” della gelateria e in via Cavour si festeggerà proprio con una degustazione dei gelati al gusto di Dante&Beatrice che verranno offerti gratuitamente a tutti i clienti.