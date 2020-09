Il Ceas della Bassa Romagna partecipa alla European Green Week, che quest’anno è in programma dal 19 al 22 ottobre ed è dedicata alla natura e alla biodiversità.

La Green Week vuole evidenziare il contributo che la biodiversità può dare alla società e all’economia, e il ruolo che può svolgere nel sostenere e stimolare la ripresa in un mondo post-pandemico: una nuova strategia di ripresa può essere un’opportunità per un nuovo inizio, nella consapevolezza che il cambiamento è possibile, un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con la natura, per cambiare le attività antropiche che stanno causando la perdita di biodiversità e la più ampia crisi ecologica e sociale.

Tra gli appuntamenti, sono state inserite le ultime iniziative di Futuro Green 2030, e le iniziative dell’Ecomuseo di Villanova di Bagnacavallo nell’ambito della 36esima Sagra delle erbe palustri.

Tra gli appuntamenti ancora in calendario, il Podere Pantaleone di Bagnacavallo proporrà visite guidate nell’oasi naturalistica sulle tracce delle storiche coltivazioni della vite (26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre). A seguire, trasferimento nell’azienda vitivinicola Longanesi per visitare i vigneti e assistere alla vendemmia e degustazione in cantina di vini tipici e passiti particolari, accompagnati da prodotti del territorio. Il ritrovo per tutte le iniziative è in via Podere Pantaleone 1 a Bagnacavallo; informazioni e prenotazioni al 347 4585280, email info@poderepantaleone.it.

La sede operativa di Casa Monti propone infine per domenica 18 ottobre l’evento “Da Casa Monti al Reno”, tour guidato in bicicletta alla scoperta del territorio e della sua biodiversità. Il tour guidato proseguirà fino alle sponde del Reno, costeggiando la parte meridionale delle Valli di Comacchio per ammirare i fenicotteri. Nel pomeriggio visita guidata alla collezione naturalistica del Museo Natu.Ra di Sant’Alberto.

Le prenotazioni possono essere fatte allo 0545 38149, email casamonti@atlantide.net.

Maggiori informazioni sulla European Green Week sono disponibili su www.eugreenweek.eu/en.