Iniziative per la Festa di San Michele a Bagnacavallo: in mostra i ritratti fotografici di Paolo Ruffini

Una mostra fotografica di Paolo Ruffini dedicata a personaggi famosi del presente e del passato è la proposta per la festa di San Michele di Confcommercio Ascom nello spazio di piazza Libertà a Bagnacavallo.

Per il curatore della mostra Carlo Polgrossi, “Paolo Ruffini è il fotografo storico di Bagnacavallo, colui che ha recuperato l’archivio Zauli, autentica antologia per immagini del Novecento locale, con i suoi personaggi e la sua tragedia. Artista e reporter fotografico, Ruffini nel corso degli anni non solo ha salvato e riprodotto foto storiche altrui, ma ha colto tutto ciò che accadeva attorno a sé.

La mostra di Bagnacavallo dal titolo “Personaggi” – è una carrellata ritrattistica dei personaggi del mondo dell’arte, teatro, musica, letteratura, ecc. che nel corso degli anni hanno frequentato il paese e che attraverso Paolo Ruffini, seppur con un poco di malinconia, ora possiamo ricordare.”

La mostra sarà inaugurata nel rispetto dei protocolli Covid museali, prevedendo quindi accesso contingentato, rispetto del distanziamento, utilizzo della mascherina e messa a disposizione di gel igienizzante per i visitatori.

Orari: dal 24 al 29 settembre tutti giorni dalle ore 18.00 alle ore 22.00

dal 30 settembre al 4 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00