Lugo. Al tondo ritorna la Marotonda, maratona di lettura per bambini da 0 a 6 anni

Dopo il grande successo della Maratonda organizzata il 12 settembre scorso, la Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ripropone, a grande richiesta, un nuovo appuntamento con le storie dei volontari del programma “Nati per leggere”.

Sabato 26 settembre alle 10 nel Parco del Tondo di Lugo si svolgerà una seconda edizione della maratona di letture a bassa voce, rivolta ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante NpL, volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo.

I volontari di Nati per Leggere, distribuiti in vari punti di lettura disseminati nel parco, faranno dono della propria voce alle famiglie e ai loro bambini perché possano godersi il piacere di ascoltare tante storie belle tutte per loro, in mezzo alla natura.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza contro il Covid-19. È necessaria la prenotazione e verrà richiesto ai partecipanti di indossare la mascherina fino al raggiungimento della postazione di lettura e di igienizzarsi le mani. Si consiglia a ogni famiglia di portare una propria coperta per sedersi nel prato. In caso di maltempo, l’iniziativa verrà annullata.

La biblioteca rivolge un ringraziamento particolare ai volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo, al personale della Cooperativa San Vitale che gestisce il Parco del Tondo e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della maratona.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o alla mail HYPERLINK “mailto:trisiragazzi@comune.lugo.ra.it” trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.