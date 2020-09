Lugo. Pubblicata asta per alienazione d’alloggi ERS in via Don Angelo Ceroni

È stata pubblicata una nuova asta per l’alienazione in blocco di alloggi destinati all’Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.), situati a Lugo, in via don Angelo Ceroni ai civici 1, 3, 5 e 7. L’importo a base d’asta è di 800.000 euro più Iva. Sono possibili solamente offerte economiche al rialzo rispetto alla base d’asta. Il termine per la presentazione delle offerte in busta chiusa è il 26 ottobre alle 13, mentre la documentazione sarà aperta il 27 ottobre alle 8.30 a Lugo, nella sede del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (piazza dei Martiri 1, terzo piano).