Avviato a Lugo il corso per diventare assistenti familiari

Oggi, giovedì 24 settembre, è iniziato il corso per assistenti familiari organizzato dal Cfp Sacro Cuore di Lugo. Grazie al finanziamento erogato dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, per la prima volta, e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la partecipazione al corso è gratuita.

L’edizione di quest’anno conta 19 allieve divise in due gruppi, disoccupate e occupate. Il corso avrà una durata complessiva di 184 ore (di cui 120 di stage) per le persone disoccupate e 30 ore di formazione teoriche per le assistenti familiari occupate; durerà fino a dicembre. Le lezioni in aula si terranno presso la sede del Cfp Sacro Cuore di Lugo e forniranno nozioni sulle principali patologie e demenze, metodi di prevenzione, cura e assistenza alla persona, gestione degli ambienti e della sicurezza e interventi di primo soccorso, tecniche di comunicazione e relazione, informazioni sui servizi sociali e di assistenza sul territorio.

“Voi provenite da tante culture e religioni diverse, ma c’è un sentimento che unisce tutte le religioni ed è la carità – ha dichiarato suor Maria Soccorsa, Superiora generale dell’istituto Sacro Cuore, rivolgendosi alla classe -. Auguro a tutte voi di vivere pienamente il sentimento di carità, perché sicuramente saprà guidarvi in questo delicato compito”.

“L’emergenza di quest’anno ha messo in rilievo con forza l’importanza di questi ruoli all’interno della società – ha dichiarato Lucia Poletti, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lugo -. La figura professionale su cui si andranno a formare queste allieve è determinante per il bisogno, che la società oggi esprime, di sempre maggiori azioni di cura per la popolazione anziana sempre più numerosa. A questo si accompagna naturalmente il bisogno di sostenere le famiglie nel fronteggiare le difficoltà che possono presentarsi e a cui esse sono chiamate a rispondere”.

Erano inoltre presenti all’avvio dell’attività Maria Luisa Bianchedi, direttrice della filiale di Lugo (via Baracca) dalla Banca di Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, suor Silvia Dejeu, direttore del Cfp Sacro Cuore e responsabile delle attività e suor Lorena Vannoni, coordinatrice e tutor del corso.

Per ulteriori informazioni, contattare il Cfp “Sacro Cuore” al numero 054522147, e-mail sacrocuore@cfplugo.it.