Maratona di Ravenna: in questi tempi incerti, s’ha proprio da fare?

In due notizie distanziate di 24 ore leggo dell’annullamento della maratona di Firenze e della conferma di quella di Ravenna. Premesso che sarebbe opportuno avere una linea di tipo nazionale davanti a certi tipi di manifestazioni, qualche dubbio sull’opportunità di questa conferma ce l’ho. Sono un podista incallito, ho corso la maratona di Ravenna 3 volte, 2 delle quali nella nuova stupenda veste che le si è data. La considero un grande valore aggiunto per la città. Ma aprire la partecipazione a 4000 presenze vuol dire organizzare una maratona “normale” in tempi che normali non sono. E’ davvero il caso? Personalmente ho fortissimi dubbi, nella speranza che l’organizzazione sappia stupirci una volta di più predisponendo misure adeguate che tuttavia fatico ad immaginare.

Francesco Forte