Nuova Romea e “mini E55”. Il commento di Mingozzi (TCR): “I tempi sono fondamentali”

“Si accendono nuove luci sulla Orte-Mestre e sulla Nuova Romea e per questo apprezzo l’impegno dell’assessore regionale Andrea Corsini – afferma Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR, che aggiunge -qualsiasi intervento che migliori l’assetto infrastrutturale del nostro territorio e del porto in particolare ha bisogno di tempi rapidi e di soluzioni spedite perchè la merce non attende e il mondo dell’industria e della trasportistica europeo si sta riorganizzando e necessita di tempi certi e sicuri”.

“I collegamenti su gomma tra Ravenna e l’Europa, via Ferrara e Mestre, sono essenziali e non possono più basarsi sulla sola Romea; per questo – afferma il presidente di TCR -, ogni nuova soluzione è benvenuta; lo stesso assessore Corsini lo ha ribadito nel confronto di martedi sera a Ravenna e credo che il chiarimento con Anas sia in proposito necessario. Del resto, conclude Mingozzi, la qualità dei nostri servizi portuali deve costituire componente essenziale per il futuro del nostro porto, come ha ricordato in quella sede il presidente di Sapir, e tra questi la rapidità delle operazioni di imbarco e sbarco, la sicurezza e i tempi dei collegamenti sono tra i più importanti”.