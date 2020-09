Torna l'”Oktober Fest” a Marina Romea

E’ arrivato l’autunno, e come ormai tradizione il Romea Beach di Marina Romea propone per il primo weekend della nuova stagione quello che ormai è un classico di fine stagione: l’Oktober Fest on the beach, un weekend di birra, leccornie e spettacoli che richiamano direttamente la popolare kermesse bavarese, e che si svolgeranno a prescindere dalle condizioni meteorologiche (grazie anche all’ampia veranda riscaldata).

Oltre alla presenza della birra Paulaner direttamente dall’Oktoberfest di Monaco, che sarà sempre disponibile assieme alle specialità tipiche tedesche (würstel, roesti, brezel, strudel e via dicendo), i tre giorni di festa presentano un ricco programma di iniziative. Si parte domani sera, venerdì 25, con super grigliata e bucatini all’amatriciana. Sabato 26 la festa inizia alle 19: oltre alle specialità tedesche si può anche puntare su bel e cot, cagnina e zuppa inglese, grazie alle ricette di Roberto Montanari e Franco Ferruzzi. Infine, domenica 27 si parte alle 15 con la musica dal vivo: sul palco i Shuffle Express.

Per prenotazioni e informazioni, 0544 446081