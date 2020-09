Visioni Fantastiche: aperte le iscrizioni al Festival di cinema di Ravenna dedicato alle scuole

Torna Visioni Fantastiche, il festival di cinema di Ravenna incentrato sul cinema fantastico e dedicato alla formazione scolastica. La seconda edizione del Festival si svolgerà dal 9 al 15 Novembre in presenza al Palazzo del cinema e dei Congressi, con nuove esaltanti proposte: film, laboratori, masterclass e tante attività.

Gratuito e aperto a tutti, spiegano gli organizzatori, “il Festival è rivolto ad ogni scuola del comune di Ravenna e si articola in una vasta gamma di proposte formative che, tramite il cinema, insegnano nuove forme di sapere. Il Concorso Internazionale, colonna portante del Festival, permette ai ragazzi non solo di vedere i film in sala, ma anche di giudicarli dopo la visione, ricoprendo anche il ruolo di giurati. I laboratori, invece, a numero chiuso, si focalizzano su esperienze pratiche riguardanti il cinema nel suo aspetto più manuale, per coinvolgere e divertire attraverso esperienze pratiche e interattive. Infine, i Seminari e le Masterclass, simili ad una classica lezione frontale, adattano i contenuti all’audience di riferimento, mostrando la teoria che sta alla base della pratica”.

Ma come hanno reagito le scuole alla proposta formativa di Visioni Fantastiche? Le lezioni sono ricominciate da una settimana e sono già arrivati i primi sold out. I laboratori “Anima Jeeg Robot con la tecnica della Papercut Animation”, “Stop-frame!” e “Il Design e il business dei Videogiochi” sono già al completo. Un importante segnale per gli organizzatori, che testimonia la volontà delle scuole di ripartire e coinvolgere i ragazzi in nuove attività.

Per iscrivere classi e/o gruppi di studenti, contattare visionifantastiche@gmail.com o telefonicamente il numero 0544 464812

