A Casa Vignuzzi di Ravenna la caccia al tesoro per bambine e bambini dai 6 anni in su

Mercoledì 30 settembre alle 16.30 nel Giardino di Pippi Calzelunghe, nel Centro di Lettura di Casa Vignuzzi, in via S. Mama 175, si terrà una Caccia al tesoro sulle orme dei viaggi di Ulisse nel Mediterraneo, aperta a bambine e bambini dai 6 anni in su

Avventura all’aria aperta, enigmi da risolvere, travestimenti, giochi matematici, codici cifrati e indovinelli: questi gli ingredienti dell’iniziativa. Una mappa e una serie di indizi con prove da superare condurranno al tesoro nascosto, ripercorrendo i viaggi e l’avvincente storia di Ulisse.

Nel rispetto delle norme per la prevenzione e il contenimento della diffusione del covid-19 la partecipazione, che è gratuita, è soggetta a limitazioni, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e ad un triage iniziale.

La caccia al tesoro è organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune, dal Consiglio territoriale Ravenna Sud in collaborazione con l’associazione Fatabutega.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0544.482818 dell’Ufficio decentrato di via Berlinguer 11 email – viaberlinguer@comune.ra.it dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.30