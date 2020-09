Giornate Europee del Patrimonio: gli appuntamenti a Palazzo Milzetti di Faenza

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano le GEP –Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Inoltre, sabato sono previste aperture serali dei musei con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Questi gli appuntamenti a Palazzo Milzetti di Faenza:

Sabato 26 settembre

Apertura straordinaria 19.00-22.00

Ingressi ammessi fino alle ore 19.15

Ore 19.30: Concerto del Quartetto d’archi La Toscanini. Una felice e generosa collaborazione fra Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, Museo dell’età neoclassica in Romagna -Palazzo Milzetti, Orchestra dell’Emilia-Romagna Toscanini e Consorzio Vini di Romagna, ha permesso la realizzazione di un raffinato evento musicale da offrire alla città di Faenza in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio nel giardino diPalazzo Milzetti. L’Orchestra Toscanini, assolvendo anche in questa difficile situazione di restrizioni al suo compito di Istituzione pubblica, ha predisposto una programmazione estiva con diverse tipologie di Concerto per gruppi ridotti, adatti a piazze, cortili e loggiati. Questa progettualità è stata accolta con entusiasmo dal Consorzio Vini di Romagna che sostiene l’iniziativa e che ha visto in Palazzo Milzetti, il più alto ed intatto esempio dell’età neoclassica in Romagna, un luogo privilegiato per evidenziare il messaggio di ripresa della vita culturale della nostra città. L’ appuntamento intitolato “All’ombra del melodramma”, offre un articolato programma di musiche dell’Ottocento, a cura del “Quartetto d’Archi La Toscanin”: Mihaela Costea, Viktoria Borissova violino Behrang Rassekhi viola Pietro Nappi violoncello. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio si accede al concerto con il biglietto simbolico di 1 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito del Museo (dal 21 settembre 2020): https://palazzomilzetti.jimdofree.com/prenotazioni/ fino ad esaurimento posti disponibili (45 persone).

Domenica 27 settembre

Apertura 12.30 -18.30/ ultimo ingresso 17.45

Ore 14.30 e 16.30: Visita guidata “Scopri il tuo MUSEO!” a cura dei Servizi Educativi del Museo. Su prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Nella giornata verranno offerte due visite guidate con esplorazione del museo alla scoperta dei suoi tesori: opere inconsuete e straordinarie, segnalate in apposite mappe, da scoprire attraverso un’insolita visita. La visitaguidata è compresa nel biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria sul sito del Museo (dal 21 settembre 2020): https://palazzomilzetti.jimdofree.com/prenotazioni/ fino ad esaurimento posti disponibili (7persone per ciascuna visita).