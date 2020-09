Il cantante trap lughese Paname indagato per il videoclip della canzone “Cagulè”

È stato indagato per istigazione a delinquere, porto d’armi e oggetti atti ad offendere e oltraggio verso forze dell’ordine, Stato e Giustizia il cantante trap lughese Paname, al secolo Amin Bajtit, appena 24 anni. Lo riporta il Corriere Romagna in edicola oggi, con un articolo a firma di Federico Spadoni.

Le scene riprese nel videoclip del suo brano “Cagulé”, girato proprio in quel di Lugo grazie al primo posto guadagnatosi l’anno scorso ad un contest organizzato dal Sax Pub di Lugo, gli si sono ritorte contro, a causa sia di alcune frasi esplicite contenute nella canzone e ad immagini in cui il cantante sfoggia varie armi, come una mazza da baseball, una katana e una pistola.