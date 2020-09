Il cantante faentino Dylan Luppi conquista la giuria di X Factor 2020

Volto pulito, sorriso sincero e una gran voce. È così che il giovane faentino Dylan Luppi ha conquistato i quattro Sì della giuria di X Factor 2020, composta da Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, superando le Audizioni e passando alla selezione successiva. Dylan, 21 anni operaio metalmeccanico di origini nigeriane, ha convinto i giudici con la canzone “D’Improvviso” di Lorenzo Fragola (al minuto 1.37 del video, un estratto della performance).

Il giovane cantante ha raccontato anche la sua storia, fatta di una difficile situazione familiare che lo ha portato a vivere, assieme alla sorella, in una casa famiglia. Ed è là che si è appassionato alla musica, sedendosi al pianoforte e iniziando a cantare e suonare. Ma quella di Dylan è una voce già nota ai faentini, tanto che sarà premiato al MEI di Faenza, nella serata del 3 ottobre, come artista emergente dell’anno del circuito di Faenza Rock. La seconda puntata delle Audizioni del famoso contest di Sky è andata in onda ieri, 24 settembre e sarà replicata questa sera, su Tv8.