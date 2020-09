Il sindaco di Cervia Medri ha incontrato gli Abbondanza che hanno donato al comune oltre 3.000 piante

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Romeo e Silvia dell’Azienda Floricoltura Abbondanza di Cervia, per ringraziarli della proficua collaborazione offerta in occasione della manifestazione Cervia Città Giardino. La Floricoltura Abbondanza di Montaletto di Cervia ha donato alla città oltre 3.000 piante annuali da fiore, che hanno impreziosito tutte le fioriere della città, diversi giardini in Viale Roma a Cervia, nella Rotonda Cadorna e nel Vialetto degli Artisti a Milano Marittima.

Romeo Abbondanza in collaborazione con la sorella Luciana, ha iniziato nel 1978 ambientando piante di philodendro in meristema, per l’esportazione in Olanda. Andando avanti con gli anni grazie al lavoro di tutto lo staff sono cresciuti, cambiando la produzione in piante, annuali, piante d’appartamento, piante aromatiche, piante da orto e piante particolari, arrivando con passione e sacrifici ai grandi risultati di oggi, come ad esempio la produzione di kokedama.

Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Siamo grati all’Azienda Floricoltura Abbondanza di Cervia che ha donato al comune migliaia di piante per rendere più bella la nostra città. Siamo orgogliosi e ci pregiamo di avere un’azienda all’avanguardia che dimostra grande attenzione e sensibilità al nostro territorio.”