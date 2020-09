Puliamo il mondo di Legambiente: appuntamento a Faenza nell'”Eco quartiere mediterraneo S.Rocco”

Torna la XXVIII edizione di Puliamo il mondo, manifestazione nazionale di Legambiente, che organizza, con l’aiuto di volontari, molteplici iniziative sparse sul territorio: per Faenza la novità di questa edizione 2020 saranno anche i luoghi che i volontari andranno a ripulire che riguarderanno quartieri incompiuti , in disuso o aree con disagi che oltre a rappresentare uno sfregio urbanistico sono o possono diventare un problema alla vivibilità della città e spesso diventano aree dove si evidenziano problemi di pulizia.

Domenica 27 settembre Puliamo il mondo a Faenza sarà nelle vicinanze dell’incompiuto “eco quartiere mediterraneo S.Rocco“, per l’esattezza, il gazebo di Legambiente sarà in Via Giovanni Paolo II, intersezione con via Caltagirone.

L’appuntamento è alle 9,30 per la registrazione deipartecipanti, mentre alle 10,30 inizieranno le attività di pulizia.

Verranno rispettate tuttele misure di sicurezza e di distanziamento. Per info: www.legambientefaenza.it – legambientelamone@libero.it