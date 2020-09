Telethon Bassa Romagna ed AICE sezione Lugo sostengono la ricerca

Riportiamo di seguito la nota stampa diffusa da Telethon Bassa Romagna e Aice Sezione Lugo: “A seguito del nostro impegno e della nostra attenzione verso la ricerca, il Comitato Telethon Bassa Romagna ed A.I.C.E. – E.R. Sezione Lugo – con il costante impegno di Mariagiovanna Ranieri che coordina le due associazioni, e con la continua attenzione e collaborazione con il Centro ricerche di Modena nella persona del suo dirigente dottoressa Serena Carra, abbiamo rilevato un loro bisogno, in specifico la necessità di un computer particolare e molto attrezzato per la ricerca.

Grazie alla disponibilità e sensibilità che Il Consorzio Globo riserva a chi si impegna per la ricerca, mettendo a disposizione gratuita spazi e non solo per l’attività di raccolta fondi, la BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e Confesercenti, e con l’aiuto sempre presente dell’Amministrazione del Comune di Lugo, e altri sponsor che da sempre ci sono vicini, oggi ci sentiamo onorati di informarVi che sabato 26 settembre alle 17 nella Sala Baracca della Rocca di Lugo – alla presenza del vicesindaco Pasquale Montalti – sponsor e volontari, saluteremo la dottoressa Serena Carra – ricercatrice e responsabile Centro ricerche di Modena, alla quale consegneremo un pc e monitor adeguati per la ricerca come da loro specifica.

Si ringraziano gli sponsor che ci sostengono e che si riconoscono nei nostri obiettivi.

Vi segnaliamo che anche in questo periodo Covid, osservando tutte le regole, nel mese di dicembre saremo presenti per la Marathona Telethon 2020 come sempre al centro Commerciale Il Globo”.