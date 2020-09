“Da faro a FARO”: arriva la Passeggiata Patrimoniale dalla torre San Michele alla darsena di Cervia

Domani, domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i facilitatori dell’Associazione FESTA in collaborazione con L’Ecomuseo del Sale e del Mare, organizzano una Passeggiata Patrimoniale dalla torre San Michele alla darsena di Cervia.

Accompagnati dai pescatori e dai loro racconti si parlerà dei diversi fari presenti ancora in città e della loro luce, che da sempre li ha condotti a casa salvi dai pericoli. Durante l’itinerario sarà presente anche una giovane fotografa del Servizio Civile Universale che guiderà un micro laboratorio con suggerimenti per fotografare al meglio il patrimonio culturale materiale e immateriale della città.

La passeggiata diventa inoltre occasione per sottolineare i principi sanciti dalla Convenzione di FARO che introduce il concetto innovativo di eredità del patrimonio culturale, inteso come un insieme di risorse ereditate dal passato ed in continua evoluzione, che identificano una comunità tramite un maggiore protagonismo dei cittadini. Lo storytelling e i suggerimenti fotografici intendono inoltre inserirsi nel tema prescelto per l’edizione 2020 delle Giornate Europee del Patrimonio “Imparare per la vita”, una riflessione sul ruolo che la formazione ha nel tramandare il sapere alle nuove generazioni. Le Giornate del Patrimonio vedono oltre 100 iniziative in 17 regioni italiane.

L’ appuntamento è fissato alle ore 10,30 di fronte alla Torre San Michele; la passeggiata è gratuita e necessita di prenotazione.

Per informazioni: IAT Cervia – tel. 0544 974400

In caso di maltempo la passeggiata è rimandata a domenica 4 ottobre.