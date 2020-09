A Palazzo Rasponi “Giunco” azione condivisa dagli artisti Giacomo Gaudenzi, Paola Ponti e Giorgia Severi

“Appunti per un Terzo paesaggio” quest’oggi, domenica 27 settembre dalle ore 18.00 a Palazzo Rasponi dalle Teste Piazza Kennedy, 12, propone “Giunco/ Dante 2020” azione condivisa dagli artisti Giacomo Gaudenzi, Paola Ponti e Giorgia Severi. Evento in collaborazione con il Festival ItineRa.

Giunto alla quinta edizione, Appunti per un Terzo paesaggio prosegue nella raccolta e nella costruzione di nuovi luoghi, connettendo paesaggio, natura, comunità e cultura, a partire dalle esperienze più liminali e sperimentali, privilegiando un approccio multidisciplinare, tra storytelling e storydoing, attraverso mostre, opere-ambiente, narrazioni, workshop, tra arti visive, performative, rigenerazione urbana, architettura.

Negli Appunti il governo/sgoverno è in apparenza caotico ed entropico, dinamico; accoglie la diversità culturale, la sperimentazione, usa l’errore come base di partenza, come riflessione sul limite, sulle possibilità di costruire nuovi orizzonti e nuove pratiche di comunità.

Tra gli Appunti 2020 un’azione speciale è quella pensata all’interno degli eventi dedicati alle celebrazioni Dantesche e selezionata dal Bando Dante 2020 dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna: Giunco, un progetto di lavoro che, ispirato alla pianta scelta da Dante come simbolo dell’Umiltà necessaria all’inizio del Purgatorio, mette al centro delle progettualità il valore del processo creativo e il coinvolgimento di diversi sguardi critici e d’autore, in una prospettiva di radicamento e di connessione multidisciplinare, con uno sguardo allargato alla relazione uomo-natura nella contemporaneità e alla possibilità di un cambio di paradigma.

I protagonisti della residenza artistica/processo creativo e critico sono l’artista visiva Giorgia Severi, il musicista Giacomo Gaudenzi e la coreografa e danzatrice Paola Ponti, con curatela di Sabina Ghinassi e Selina Bassini.

A cura di Almagià-rete di associazioni in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Giovanili con il sostegno della Regione Emilia Romagna

