Cervia. Allerta Meteo per temporali, vento, criticità costiera e stato del mare

Allerta Meteo fino alle 24 di lunedì 28 settembre per criticità idraulica e idrogeologica, temporali, vento, criticità costiera e stato del mare.

In particolare nella giornata di domenica 27 settembre sono previste anche sul territorio cervese precipitazioni a carattere temporalesco associate a raffiche, fulminazioni e probabili eventi grandinigeni sul settore centro-orientale del territorio regionale.

Inoltre, a partire dalle ore pomeridiane sono previsti venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 km/h (Beaufort 8), con raffiche che potranno superare i 74 km/h (Beaufort 9).

Si prevede anche un aumento della ventilazione sul crinale appenninico fino a superare i 62 km/h (Beaufort 8), con raffiche superiori a 74 km/h (Beaufort 9). Sulle aree del settore orientale si prevede, invece, una ventilazione inferiore alla soglia di allerta ma con raffiche che potranno superare i 74 km/h (Beaufort 9), anche indotte dai fenomeni temporaleschi.

Nella giornata di lunedì 28 settembre sulla fascia costiera sono previste ancora precipitazioni a carattere temporalesco, associate a raffiche, fulminazioni e probabili eventi grandinigeni, in esaurimento nel corso della mattinata.

La ventilazione, disposta dai quadranti settentrionali e in diminuzione sulla costa al di sotto del livello di allerta, rimarrà di burrasca forte (Beaufort 9) sul mare, determinando un innalzamento del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m.

Dal punto di vista idraulico, le precipitazioni previste dalla serata di oggi, domenica 27 settembre e per la giornata di domani lunedì 28 settembre, potranno portare a dei superamenti di soglia 1 nei bacini romagnoli. La previsione di altezza d’onda è al limite della soglia di attenzione, tuttavia non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni legate all’assenza di protezioni ed alla parziale presenza di infrastrutture turistiche.

Fenomeni in esaurimento nelle 48 ore.

Seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/