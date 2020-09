Ravenna. Nuova Allerta meteo per criticità idraulica, idrogeologica, temporali, vento, stato del mare e criticità costiera  

Dalle 12 di oggi, domenica 27 settembre, alla mezzanotte di domani, lunedì 28, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 74, per criticità idraulica, idrogeologica, temporali, vento, stato del mare e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.

Sono previste precipitazioni a carattere temporalesco associate a raffiche, fulminazioni e probabili grandinate sul settore centro-orientale del territorio regionale.

Inoltre, a partire dalle ore pomeridiane sono previsti venti di bora sulla costa e sul mare superiori a 62 km/h, con raffiche che potranno superare i 74 km/h.

Si prevede anche un aumento della ventilazione sul crinale appenninico fino a superare i 62 km/h, con raffiche superiori a 74 km/h. Sulle aree del settore orientale si prevede, invece, una ventilazione inferiore alla soglia di allerta ma con raffiche che potranno superare i 74 km/h, anche indotte dai fenomeni temporaleschi.

Nella giornata di lunedì 28 settembre sulla fascia costiera sono previste ancora precipitazioni a carattere temporalesco, associate a raffiche, fulminazioni e probabili eventi grandinigeni, in esaurimento nel corso della mattinata.

La ventilazione, disposta dai quadranti settentrionali e in diminuzione sulla costa al di sotto del livello di allerta, rimarrà di burrasca forte sul mare, determinando un innalzamento del moto ondoso al largo superiore a 2,5 m.

Dal punto di vista idraulico, le precipitazioni previste dalla serata di oggi, domenica 27 settembre e per la giornata di domani lunedì 28 settembre, potranno portare a dei superamenti di soglia 1 nei bacini romagnoli. La previsione di altezza d’onda è al limite della soglia di attenzione, tuttavia non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni legate all’assenza di protezioni ed alla parziale presenza di infrastrutture turistiche.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” ( http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare ).

Il comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.