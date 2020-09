Il cielo nuvoloso e il clima molto autunnale non hanno fatto desistere tantissimi ravennati che questa mattina, domenica 27 settembre, hanno preso parte alla pulizia delle spiagge dei lidi ravennati, in occasione dell’iniziativa “Puliamo il mondo”, manifestazione organizzata da Legambiente e giunta quest’anno alla XXVIII edizione, in collaborazione con l’associazione Plastic Free Onlus.

I punti di ritrovo sono stati organizzati a Marina di Ravenna, presso il Parco di via Ciro Menotti, insieme all’associazione Plastic Free, per la pulizia degli stradelli retrodunali; a Marina di Ravenna, ingresso stradello duna della Colonia/Bagno 86 Dolce Vita per pulizia della spiaggia del Fratino Tequila Bip Bip; a Lido di Classe in prossimità del Bagno GoGo per ripulire la spiaggia del Fratino Quintilio. Inoltre a Lido di Dante è stata organizzata una visita alla Riserva Naturale di Foce Bevano raccontando la “Battaglia per l’Ortazzo” e il bel risultato della nidificazione del Fratino

“Una grande partecipazione che dimostra la voglia e la necessità di fare comunità dopo il lockdown e prendersi cura del proprio territorio ” – commentano da Legambiente. – L’iniziativa vuole anche essere volta a sottolineare la necessità di abbandonare rapidamente l’utilizzo della plastica usa e getta accelerando gli obiettivi della Direttiva europea sul suo definitivo abbandono al 2021″.

“Il problema plastica è il primo problema che l’umanità deve affrontare – aveva ricordato Lorenzo Zitignani di Palstic Free, in occasione della presentazione dell’iniziativa . -. Stiamo distruggendo l’intero eco-sistema. La stima della plastica ingerita settimanalmente da ogni persona è di circa 5 grammi a settimana. Dobbiamo agire subito, stare attenti a ciò che compriamo e non voltarci dall’altra parte se vediamo un pezzo di plastica per terra con la classica scusa “ah ma non è non è il mio”. Il problema, che ci piaccia o meno, è di tutti ed è imminente”.

Hanno partecipato alla giornata: Legambiente Ravenna, Plastic Free, Ortisti di Strada, Croce Rossa Italiana Comitato di Ravenna, Trail Romagna, Cestha, WWF Ravenna, Lions Club Romagna Padusa, Auser, Fridays for Future Ravenna, Comitato Cittadino di Lido di Dante, Comitato Cittadino di Lido di Classe, Pro Loco di Marina di Ravenna, Tralenuvole APS, Associazione volontari Carabinieri Ravenna, Circolo Velico Marina di Ravenna, Ravenna football club, Basket ravenna, Ravenna Volley, Chiefs, Marina Amatori, Centurione Klan, Ravenna gym h24, Push the green e la Rete di Associazioni a Tutela del Fratino con la collaborazione del Comune di Ravenna ed il CEAS ed il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 3 ottobre, la mattina alle ore 10.30, per una pulizia dell’area dei Giardini Speyer (via Giosuè Carducci) insieme a CittAttiva e alle associazioni che frequentano lo spazio.