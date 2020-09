Concorso Internazionale per Lungometraggi nel programma del Soundscreen Film Festival

Martedì 29 settembre al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1 a Ravenna, Soundscreen Film Festival, presenta una serata all’insegna del Concorso Internazionale per Lungometraggi, una rosa di 9 opere selezionate tra la più recente e meritevole produzione mondiale.

Alle 20.30 il film francese d’animazione The Swallows of Kabul, di Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mevellec, una storia di formazione sotto il regime talebano, nell’estate del 1998. Presentato allo scorso Festival di Cannes, il lungometraggio narra di Zunaira e Mohsen, innamorati a Kabul. Nonostante la violenza e la miseria quotidiana, i due giovani sperano in un futuro migliore, ma un giorno uno stupido gesto darà una svolta irrevocabile alle loro vite.

Segue, alle 22, il film cubano ad episodi Chess Stories, del regista, giornalista e professore di scacchi Emmanuel Martin Hernandez. Tre storie ambientate a Santiago, centrate sul gioco degli scacchi, tra il 1966 e i giorni nostri, tra musica, amore, desiderio, vittorie e sconfitte.

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID). La prenotazione è consigliata.

Soundscreen Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Per informazioni e programma completo:

www.soundscreen.org

Info e prenotazioni: tel. 351.6129421 / info@soundscreen.org