Serata all’insegna delle coccole all’infermeria felina Enpa di Bizzuno

Lunedì 28 settembre l’Infermeria Felina di Bizzuno sarà aperta dalle 18 alle 21 per accogliere i tanti amici che in questi mesi hanno seguito i volontari sulla pagina facebook dedicata all’infermeria felina, sostenendoli con l’invio di tantissimo cibo e con le adozioni a distanza.

Nel rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19 è stata organizzata una serata per regalare coccole ai mici, piccoli e grandi, ospitati all’infermeria, per far conoscere al pubblico il lavoro dei volontari e perché no, per trovare nuovi volontariato che vogliano dare una mano sia in infermeria, che nella crescita dei tanti cuccioli abbandonati.

L’appuntamento è dalle 18 alle 21, all’infermeria felina di Bizzuno, in via Canalvecchio, 7, a Lugo, muniti di mascherina.