Il Post Talk, piegano gli organizzatori, si conferma e nella sua seconda edizione bissa il successo dell’anno scorso. Seppur con modalità diverse e con accesso contingentato, tante persone hanno partecipato, sabato 26 settembre, anche quest’anno all’evento organizzato dal giornale online Il Post. L’evento ha visto diversi incontri sull’attualità alternarsi per tutta la giornata nei diversi spazi di Faventia Sales, dal cortile all’area del parcheggio, passando per le aule del Complesso ex Salesiani di Faenza.

L’evento è iniziato nel segno delle notizie del giorno con la rassegna stampa del direttore de il Post Luca Sofri e del vicedirettore Francesco Costa, che davanti al tanto pubblico già presente nelle sedute preparate hanno sfogliato i quotidiani e raccontato l’informazione italiana. Per l’occasione erano presenti anche il sindaco di Faenza Massimo Isola e il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri.

“Nonostante le difficoltà e le doverose misure di sicurezza, abbiamo voluto offrire anche quest’anno la possibilità di partecipare a un’iniziativa di qualità come questa – ha dichiarato Andrea Fabbri -. Vedere il pubblico, numeroso e ordinato, rispondere con entusiasmo e interesse ci ha ripagato dei tanti sforzi fatti in queste settimane. Ancora una volta il Complesso ex Salesiani ha dimostrato di essere un luogo sicuro e accogliente per iniziative culturali, sportive e sociali. Auspichiamo che questa iniziativa si consolidi come uno degli appuntamenti fissi nel Complesso ex Salesiani”.

“Siamo felici di essere tornati a Faenza dopo l’esperienza dello scorso anno – ha aggiunto Luca Sofri -. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa iniziativa. Grazie alla città di Faenza, a Faventia Sales, agli sponsor e a Wap Agency che ha operato con noi affinché fosse nuovamente possibile incontrare i nostri lettori”.

Subito dopo la rassegna stampa, è stata la volta della deputata Lia Quartapelle con il libro La politica raccontata ai ragazzi, scritto con Giuliano Pisapia. Di economia circolare hanno parlato il conduttore di Caterpillar AM Filippo Solibello, la giornalista Arianna Cavallo e Fabio Baldazzi, direttore generale di Caviro Extra, mentre Matteo Bordone e Luca Sofri hanno proposto “La musica di Condor – Un aperitivo di buone canzoni”. Tanto il pubblico presente anche nel pomeriggio, che ha visto anche il collegamento di ospiti dall’estero. Se Francesco Costa ha fatto il punto sulle prossime elezioni americane, Alberto Naldoni, il cuoco Massimiliano Mascia e le giornaliste Anna Prandoni ed Eva Giovannini hanno parlato di gastronomia.

Tra gli ospiti presenti a Il Post Talk anche il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, con una riflessione sulla pandemia, lo scrittore Paolo Nori sulle emozioni e il presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci e l’amministratore delegato di Eni Progetti Paolo Carnevale con un approfondimento sulla sostenibilità. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell’iniziativa c’è stata anche la scienza con la virologa Ilaria Capua in collegamento dalla Florida e l’astronauta Samantha Cristoforetti da Colonia sulle esplorazioni spaziali. In serata è tornata protagonista la musica con il cantante Cesare Cremonini e il suo “Cosa mi aspetto dal domani” in dialogo con Luca Sofri. Successo anche in chiusura con il lecture show teatrale con Mauro Berruto.

L’iniziativa è stata organizzata da Il Post, con la collaborazione di Wap Agency e il patrocinio del Comune di Faenza. Si ringraziano Faventia Sales ed Eni, oltre alle importanti aziende che anche quest’anno hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Gli ingressi sono stati mantenuti sotto controllo grazie al sistema elettronico intelligente per contare e regolare gli accessi all’evento, fornito dall’azienda faentina Gh Enterprise Srl (https://www.gh-enterprise.it/).