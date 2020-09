Associazione Nazionale Libera Caccia Ravenna: 25 euro al kg… non bresaola… ma nutria

Il Parco del Delta del Po si appresta a licenziare, se non lo ha già fatto, un piano di contenimento della nutria, in valle Mandriole e a Punta Alberete. Iniziativa lodevole, quanto necessaria, vista la enorme quantità di questo mammifero roditore presente in questi due siti. l’annuncio è stato dato in occasione della presentazione di un libro dal titolo “le oasi palustri ravennati”, che raccoglie gli atti di un convegno oltremodo interessante tenutosi nel 2018.

L’annuncio sicuramente colpisce in quanto implica un investimento di risorse anche per la stazione ravennate del Parco del Delta del Po. Ma soprattutto colpisce per il costo, che stante alle parole della direttrice del parco, la dott.ssa Maria Pia Pagliarusco è stato quantificato in euro 150.000,00 (interamente finanziati dal parco stesso) a fronte della cattura e dell’abbattimento di 1000 nutrie. Costo che se ridotto all’unità inferiore risulta essere di euro 25 al kg tenendo conto del peso medio di una nutria.

Ora, ritenere tale onere di spesa, oltremodo esagerato, ci sembra il minimo, visto che i coadiuatori dell’A.T.C. percepiscono per il medesimo servizio dai 2 ai 5 euro a nutria a seconda delle modalità di catturata e abbattimento. Sulle quali pagano anche le tasse. Ci chiediamo, se, obiettivamente, non esista modo più attento di spendere il denaro della comunità.

ANLC – Associazione Nazionale Libera Caccia Ravenna