Festa di San Michele a Bagnacavallo: questa mattina incontro in Comune e messa solenne

Questa mattina, in occasione della festività del patrono di Bagnacavallo San Michele, il sindaco Eleonora Proni, il presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni e la Giunta hanno ospitato come da tradizione nella sala del Consiglio i rappresentanti delle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza della provincia, per poi recarsi assieme alla Collegiata di San Michele per la messa solenne officiata dal vescovo Mario Toso.

Erano presenti il colonnello Marco De Donno, comandante provinciale dei Carabinieri; Corinna Costanza Panella, dirigente della Prefettura di Ravenna; il questore vicario di Ravenna Fabio Giordano e il vicecommissario Paolo Brusa della Polizia di Stato di Lugo; il capitano Sara Diamante, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Lugo; Paola Neri, comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna; il capitano Massimo Costanzo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo e il maresciallo Giuseppe Lettini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bagnacavallo.