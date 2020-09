FIAB Ravenna: sabato in bici più treno si pedala lungo la ciclabile del Marecchia

Questa settimana, per la pedalata del sabato, FIAB Ravenna sceglie un percorso che si sviluppa dal litorale verso l’entroterra, lungo le sponde del fiume Marecchia, uno dei percorsi più belli della Riviera Romagnola. Si potrà ammirare in lontananza San Marino arroccata sul Monte Titano e le rocche di Verrucchio e San Leo. La pedalata parte da Rimini dove alle 9 c’è il punto di ritrovo dei partecipanti, davanti alla Stazione FS raggiungibile utilizzando l’intermodalità bici+treno.

Ci sarà un breve giro per uno sguardo rapido ai punti più belli della antica “Ariminum”, oggi piacevole e accogliente Rimini, per poi partire verso l’interno, costeggiando l’argine del Marecchia. La lunghezza totale del percorso è di circa 55 Km. Pur tenendo conto che si parte dal livello del mare e si sale fino a Ponte Verucchio (a circa 300 metri slm), il tracciato è facile e adatto a tutti. Si sviluppa accanto all’argine sinistro del fiume Marecchia per poi rientrare costeggiando la vallata del fiume.

Il migliore collegamento da Ravenna verso Rimini tramite Trenitalia prevede due treni, ambedue con trasporto bici, uno alle 6:28 e uno alle 7:47. Anche questa passeggiata è un’occasione per FIAB Ravenna per lanciare segnali puntuali: diffondere l’utilizzo combinato di bicicletta e treno per tragitti brevi e lunghi, in linea con quantosuggerisce la campagna “Bella coincidenza” sostenuta dalla regione Emilia-Romagna, valorizzare i percorsi cicloturistici lungo gli argini dei fiumi, che possono diventare vere e proprie vie di comunicazione, consentendo alle città di divenire una tappa importante di itinerari cicloturistici nazionali ed europei. Il messaggio è rivolto agli amanti del cicloturismo ma soprattutto alle Amministrazioni Pubbliche e agli operatori turistici perché venga valorizzata e messa a frutto questa grande ricchezza del territorio. Tutti i dettagli su www.fiabravenna.com.