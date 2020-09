Quinto giorno di programmazione per Soundscreen Film Festival

Organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione

SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL dedica ancora ampio spazio al suo evento centrale: il Concorso Internazionale per Lungometraggi, ovvero la rosa di 9 opere in gara per i Premi Soundscreen (che saranno consegnati il prossimo sabato 3 ottobre 2020 nel corso della serata conclusiva del Festival).

Mercoledì 30 settembre 2020 al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi (in Largo Firenze 1) a Ravenna, il sipario si alza alle ore 20.30 con Time is On Our Side, co-produzione belga e africana diretta dalla documentarista Katy Léna Ndiaye, sulla figura del rapper ed attivista politico Serge Bambara del Burkina Faso.

A seguire, alle ore 21.45, dall’Ucraina, il lungometraggio di debutto di Antonio Lukich, My Thoughts Are Silent, commedia surreale vincitrice allo scorso festival di Karlovy Vary. Questa la trama: Vadim ha 25 anni. È un ingegnere del suono, molto fragile e pessimista. Finalmente andrà in Canada, a lavorare con la migliore azienda del paese. Ma prima deve registrare il verso di un uccello molto raro, che abita solo sulle montagne della Transcarpazia in Ucraina. Un divertente road movie dall’ironia pungente e tragicomica.

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID). La prenotazione è consigliata.