Se abbattere alberi nel Parco del Delta è legale, a cosa serve l’istituto di un parco naturale?

Non arrivo a comprendere il senso di un parco naturale, il Delta del Po, quando vi è permesso andarci a caccia, costruirci villette a schiera e… farne strage di alberi! Esiste una vigilanza, qualche forma di prevenzione… oppure si arriva dopo i misfatti?L’immagine in allegato è un ennesimo esempio delle aggressioni che questo territorio patisce in un silenzio assordante, dal ferrarese al ravennate. Ed è la rinnovata conferma della celebre massima di Ennio Flaiano: “di tutte le invasioni che ha subito l’Italia la peggiore è stata quella degli italiani”. Prova a dargli torto! Il paesaggio tipico del Delta è fatto anche di strade alberate, e dopo questa “macelleria” un ennesimo pezzo di Delta del Po è andato perduto. Una strage di grandi alberi abbattuti a decine, in quello che era un percorso che lambiva un bosco di fusti alti e orgogliosi. Si tratta di via Arsa Pega, situata oltre la valle di Comacchio, e mi risulta essere dentro i confini del Parco. Era una delle ultime strade peculiari sopravvissute a questa mania da “premio Attila” di buttare giù alberi. Eh no… non lo meritiamo il Delta del Po. Se questo scempio è legale, chi lo ha autorizzato? Se quel terreno appartiene ad un privato, e ha potuto farci cataste di legname, a cosa serve l’istituto di un parco naturale?

Fabio Baldrati – Alfonsine