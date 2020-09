Alla Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna partono gli appuntamenti con le sinfonie Beethoveniane

Dopo la pausa estiva, Emilia-Romagna Concerti riprende la sua attività musicale, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, concludendo le celebrazioni Beethoveniane con l’esecuzione integrale delle 9 sinfonie nelle trascrizioni d’epoca per pianoforte a 4 mani.

Si inizia mercoledì 30 alle ore 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri con il duo pianistico formato dal ravennate Lorenzo Grossi e Martina Sighinolfi (nelle foto) che eseguiranno la Sinfonia n. 2 in re maggiore e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Eroica” nelle trascrizioni di Ulrich e Czerny.

Per questo Concerto i possessori di abbonamento alla stagione Capire la Musica 2019/2020 avranno diritto ad ottenere un posto gratuito gratuito con diritto di prelazione: per far ciò bisogna mettersi in contatto con la bigliettera del Teatro Alighieri dal lunedì al dalle 9 alle 13 (tel. 0544 249244, mail: tickets@teatroalighieri.org), mentre i biglietti eventualmente rimasti verranno in messa al prezzo di 2 euro il giorno del concerto.

La monografia Beethoveniana avrà due ulteriori appuntamenti il 7 con il duo composto da Domenico Bevilacqua e Alessandra Maria Ammara e infine 11 ottobre, giornata nella quale si svolgerà l’attesa Maratona (dalle 10:30 alle 23) che in quattro Concerti presenterà nuovamente le 9 Sinfonie in ordine cronologico.

Per informazioni: erconcerti1@yahoo.it