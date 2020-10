A Lugo riapre lo sportello Informagiovani

Riapre da venerdì 2 ottobre il servizio Informagiovani del Comune di Lugo nella sua nuova sede di largo della Repubblica 16. L’ufficio sarà aperto al pubblico il mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Inoltre, il personale è disponibile per consulenze orientative su appuntamento il mercoledì dalle 17 alle 18 e il venerdì dalle 12 alle 13.

“Questa emergenza sanitaria si è trasformata in un momento di smarrimento per molti giovani che, terminati gli studi, si trovano a dover affrontare un futuro complesso – spiega l’assessora alle Politiche giovanili Anna Giulia Gallegati -. Con la riapertura dello sportello Informagiovani vogliamo dare un ulteriore aiuto e sostegno ai ragazzi che vogliono proseguire il loro percorso di studi e conoscere più approfonditamente il mondo del lavoro e della società in generale”.

Il servizio, che sarà affidato a un soggetto qualificato fino al 2022 tramite un’apposita convenzione, si propone di aiutare i giovani nel percorso di transizione alla vita attiva e adulta, favorendo e promuovendo la comunicazione con la realtà sociale. L’ufficio Informagiovani si occupa di consulenze orientative al lavoro e alla formazione, di supporto tecnico per la redazione di curriculum vitae e sui corsi scolastici e di formazione. Informagiovani prevede inoltre la ricerca organizzata di informazioni su lavoro, scuola e formazione, università, volontariato, cittadinanza attiva, Youngercard, servizio civile, mobilità all’estero e tempo libero.

Per garantire un servizio completo ed efficace, lo sportello gestirà anche i rapporti con enti e servizi che operano sul territorio, come scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione professionale, creerà una rete di contatti con le altre istituzioni che operano a livello locale a favore dei giovani, con enti, associazioni e servizi di Lugo interessati a coinvolgere i giovani in progetti di cittadinanza attiva e solidale.

L’accesso a Informagiovani avverrà nel rispetto delle normative contro il Covid-19: si accede con mascherina e all’ingresso sarà disponibile il gel igienizzante per le mani. Per evitare assembramenti è gradita la prenotazione al numero 0545 38212 negli orari di apertura dello sportello, alla mail informagiovani@comune.lugo.ra.it o attraverso la pagina Facebook “Informagiovani Lugo”.