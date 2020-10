Niente Festa di Halloween a Borgo Montone. Gli organizzatori:”ci dispiace ma non vogliamo rischiare. Prima la salute”

La Festa di Halloween a Borgo Montone quest’anno non ci sarà. Gli organizzatori hanno ufficializzato la decisione di non organizzare l’ormai tradizionale appuntamento in occasione della notte del 31 ottobre. “Il rischio contagio di questo terribile virus è troppo alto” spiegano.

“La voglia e lo spirito di organizzare la nostra tradizionale Festa per far divertire i bambini e le famiglie ci sarebbe, ma ci siamo posti tante domande per la sicurezza e la salute nostre e dei tanti cittadini che vengono per passare una serata in serenità e allegria” dichiarano dal Comitato cittadino di Borgo Montone.

“Ci dispiace per i bambini che non potranno girare per le case illuminate del paese per il “Dolcetto o scherzetto” e non potranno divertirsi con l’animazione di strada, con maghi, giocolieri, palloncini, cartomante e zucchero filato. Ci dispiace per i più grandi che non potranno fare il percorso della paura lungo le vie o incontrare Dante e i suoi diavoletti nel giro dell’inferno, nè bere un bicchiere di vin brulè e gustarsi un piatto di cappelletti o la nostra torta di Halloween e altri dolci. Purtroppo ci dobbiamo arrendere!” spiegano gli organizzatori.

“Tutto questo ci mancherà ma vogliamo rispettare le direttive Covid-19 ( sanificazione, mascherine, controllo temperatura e distanziamento) ed evitare assembramenti. Pur prendendo tutte le precauzioni del caso, il rischio contagio di questo terribile virus è troppo alto e siamo convinti che non valga la pena rischiare. Prima la salute!” concludono.