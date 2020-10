Ravenna. Al Soundscreen Film Festival “Gli anni che cantano” del filmaker Filippo Vendemmiati

Proseguono a Ravenna le proiezioni della quinta edizione di Soundscreen Film Festival. Tra i pochissimi festival europei interamente dedicati a cinema e musica, il festival – organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna – dedica un’ulteriore serata all’evento centrale: il Concorso Internazionale: 9 lungometraggi e 20 cortometraggi selezionati tra la migliore e più recente produzione cinematografica mondiale.

Giovedì 1 ottobre 2020 al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze, si comincia alle ore 20.30 con “Gli anni che cantano”, lungometraggio di Filippo Vendemmiati, giornalista e filmaker ferrarese, conosciuto per i suoi film d’impegno sociale come il documentario “È stato morto un ragazzo” sulla tragica morte di Federico Aldrovandi (2010).

Gli anni che cantano è un docufilm sulla storia del Canzoniere delle Lame, gruppo di musica ed impegno politico sociale nato a Bologna nel 1967. Nel corso di vent’anni di attività il gruppo si è esibito in più di mille concerti, in Italia e all’estero, cantando con gli operai delle fabbriche occupate e con gli emigrati in Svizzera, partecipando a grandi festival internazionali. Tra inediti, reperti video e audio dell’epoca, i dialoghi dei giovani musicisti Jack (Altre di B) e Albi (Lo Stato Sociale) con Janna Carioli e gli altri ex componenti del Canzoniere delle Lame.

In sala sarà presente il regista Filippo Vendemmiati ed alcuni membri del Canzoniere delle Lame.

Subito a seguire, l’appuntamento coi cortometraggi:

Prelude Rick Niebe, Italia 2019, 1′

Bless me, Father Boubkar Benzabat, Francia 2020, 12′

303: Endless Night Geena Jung, Corea del Sud 2019, 26′

Peter the Possessed Gillian Naughton, USA 2020, 11′

Malakout Farnoosh Abedi, Iran 2019, 11′

Caveman Yana Rihai, Israele 2019, 17′

The Universe According to Dan Buckley Roberto Santaguida, Canada 2019, 10′

Stalker Jean-Christophe Garcia, Francia 2019, 6′

Backbeat Martin Blank, USA 2019, 4′

Psyco Tribal Lilly Ridens, Mirco Bruzzesi, Italia 2019, 11′

Tutti gli appuntamenti Soundscreen sono a ingresso gratuito (limitato nel rispetto della prescrizioni sanitarie anti COVID). La prenotazione è consigliata.