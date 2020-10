Ravenna. Laboratorio Aperto: il 2 ottobre il talk online “Spazi per l’innovazione culturale e nuove opportunità“

Il Laboratorio Aperto di Ravenna compie un anno che è stato caratterizzato da importanti risultati e dallo svolgimento di numerose attività; tra lockdown e distanziamento sociale l’assetto degli eventi formativi e divulgativi del Laboratorio ha subìto modifiche mentre, d’altra parte, si è resa evidente l’importanza di avere spazi fisici e virtuali dedicati alla co-creazione, alla diffusione della cultura digitale e alla creatività.

Venerdì 2 ottobre, alle 11, attraverso il talk online “Spazi per l’innovazione culturale e nuove opportunità“ saranno presentate le attività svolte e quelle in programma per la stagione 2020/2021.

L’introduzione sarà a cura di Giacomo Costantini, assessore al Turismo e Smart City del Comune; interverranno Maria Grazia Marini, Comune di Ravenna; Fabrizio Montanari Unimore; Flaviano Celaschi – Unibo-Circc Clust-ER Create; Fabio Sgaragli – Fgb; Sebastiano Bisson-Ett.

Il talk sarà on line sulla piattaforma Zoom, per partecipare è necessario iscriversi al link: http://bit.ly/talk-labap

Lo spettacolo teatrale

La sera, dalle 18 alle 19 , ma questa volta “dal vivo”, nella sede del Laboratorio Aperto al Museo Classis, si terrà lo spettacolo teatrale Passaggio Ponte, un varietà cinico che racconta dei molteplici aspetti e fraintendimenti spesso divertenti che scaturiscono da una comunicazione equivoca.

L’idea di portare il teatro dentro a un museo rappresenta quella condivisione e diffusione delle culture della comunicazione declinata in più forme che caratterizza la missione del Laboratorio Aperto.

Gli interpreti di “Passaggio Ponte” sono Matteo Nicoletta, Massimiliano Aceti, Giuseppe Zep Ragone accompagnati da un chitarrista.

“Chi non è mai stato sul ponte di una nave? È proprio qui che avvengono gli incontri più assurdi e impensabili. Un melting pot di persone fanno discorsi di qualsiasi genere che forse mai avrebbero fatto se non si fossero trovate là – racconta Nicoletta – il nostro show è l’incontro di diversi tipi di comicità, di diversi punti di vista della realtà e dei mille modi di ironizzare su di essa. Canzonette irriverenti, siparietti demenziali e balletti sbilenchi sono gli ingredienti di uno spettacolo di folle rigore. Salite anche voi a bordo di una nave senza destinazione”.

Il fatto poi che Classis sia stata la sede dell’antico porto cittadino, luogo di crocevia e incontri, rende lo spettacolo ancora più evocativo.

Nel rispetto delle normative anti Covid19, è necessario prenotarsi tramite Eventbrite al link: http://bit.ly/biglietti-passaggioponte

All’ ingresso e in sala sono presenti gel antibatterici e le distanze interpersonali vengono correttamente rispettate; vige l’obbligo di indossare le mascherine per tutta la durata dello spettacolo.