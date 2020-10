Alla biblioteca di Cervia Chiara Albertini presenta “Nel cuore di una donna”

L’Associazione ABC, Amici della Biblioteca di Cervia, organizza per venerdì 2 ottobre alle ore 17 un incontro con Chiara Albertini: la giovane autrice cervese si presenterà e dialogherà con Ilaria Bedeschi, giornalista de “Il resto del Carlino Ravenna”.

Aprirà l’incontro l’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta. L’ultimo romanzo di Chiara Albertini, “Nel cuore di una donna”, è uscito nel 2019 per la casa editrice Il ponte vecchio.

Chiara vive e lavora a Cervia e si occupa del settore turistico-immobiliare all’interno dell’azienda di famiglia. Laureata in Lingue e letterature straniere all’Università di Bologna, con una tesi su “Il Medioevo in giallo nella narrativa di Ellis Peters”, che è diventata un saggio (Kimerik edizioni, 2011). Ha esordito nel mondo dalla narrazione nel 2014 come scrittrice self-publishing, pubblicando il romanzo d’esordio “Nel cuore di una donna” attraverso la piattaforma digitale StreetLib. Il romanzo è stato poi ripubblicato dall’editore Il Ponte Vecchio Editore; nel 2016 Rizzoli ha pubblicato (in formato ebook) il suo secondo romanzo intitolato “Vento dall’Est”. I due romanzi hanno ricevuto una menzione di merito alla V edizione del Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”.

Per informazioni: 0544-979384 L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: Nel rispetto delle normative Covid verranno rispettati il distanziamento e l’obbligo della mascherina.