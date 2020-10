Burattini alla Riscossa va in scena a San Pietro in Trento e Santerno

Fagiolino e Sganapino saranno protagonisti del fine settimana ravennate con un doppio appuntamento: la rassegna Burattini alla Riscossa farà infatti tappa a San Pietro in Trento e Santerno. Sabato 3 ottobre i Burattini di Massimiliano Venturi saranno protagonisti di Pinocchio. Storia di un burattino. Un’originale rilettura del classico della letteratura per ragazzi tradotto e diffuso in tutto il mondo, dove gli eroi del teatrino presenteranno la storia di Pinocchio secondo una messinscena inconsueta ed imprevedibile. I personaggi dell’opera di Collodi saranno infatti protagonisti di uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, fatto di inseguimenti, colpi di scena e duelli, da risolvere rigorosamente a suon di bastonate. L’appuntamento è per le ore 16:30 di sabato 3 ottobre presso il giardino del Centro di Lettura ‘La Ramona’, in via Taverna 79 a San Pietro in Trento.

Il programma proseguirà la giornata successiva, domenica 4 ottobre, quando a partire dalle 15:30 a Santerno, presso il Cortile Parrocchiale gli eroi del teatrino presenteranno il grande classico Arlecchino e Sganapino in cuccagna. In caso di maltempo, gli spettacoli del 3 e 4 ottobre si terranno comunque, in location limitrofa al coperto.

La rassegna culminerà poi sabato 10 ottobre ai Giaridni Speyer di Ravenna: alle 16 nel’ambito della Farini Social Week organizzata da CittAttiva andrà infatti in scena lo spettacolo Sganapino contro il Vampiro.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma completo è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.