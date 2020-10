Chirurgia Toracica: l’Ausl Romagna tra i primi tre centri italiani specializzati su polmone ed esofago

La Chirurgia Toracica dell’Ausl Romagna nell’ultimo anno è diventato il primo centro, per numero di interventi chirurgici al polmone, in Emilia Romagna e tra i primi tre centri in Italia.

Diretta dal prof.Franco Stella, docente dell’Università di Bologna, direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Toracica e coordinatore del corso di Laurea di Medicina – sede di Forlì, è anche il primo centro in Emilia Romagna e tra i primi quattro centri in italia per la chirurgia dell’esofago.

“Dietro i numeri dell’attività della Chirurgia Toracica dell’Ausl Romagna diretta dal prof.Franco Stella – commenta Raffaele Donini, Assessore regionale alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna – ci sono le persone, ci sono i professionisti, che con la loro competenza permettono di tagliare traguardi così importanti. C’è quindi da essere orgogliosi di loro e del nostro Sistema sanitario, perchè siamo di fronte a risultati che non rappresentano un’eccezione, ma la quotidianità di un’attività clinica, garanzia di una qualità che è determinante per la salute delle persone, che rimane il nostro obiettivo primario”

“Abbiamo effettuato un numero totale di 1023 interventi, con un incremento di circa il 70% rispetto agli anni precedenti – spiega il prof. Stella -. Tra questi abbiamo effettuato 501 resezioni polmonari, dato che ci pone tra i primi tre – quattro centri italiani. Per quanto riguarda la chirurgia dell’esofago abbiamo trattato 45 tumori su circa 90 interventi totali sull’esofago, posizionandoci tra i primi quattro centri di chirurgia dell’esofago in Italia. Siamo infine la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Toracica con il numero maggiore di Specializzandi universitari di tutta la regione.”

” Questi risultati sono stati ottenuti – commenta il prof.Stella – grazie al sistema Ausl unica Romagna, che vanta un patrimonio grandissimo di professionisti e di tecnologia nell’ambito della chirurgia toracica, ma anche un cospicuo numero di casi di pazienti provenienti persino da fuori Regione. La rete funziona anche in virtù del valore delle tante professionalità coinvolte negli ospedali romagnoli.”

Il prof.Stella è anche coordinatore del corso di Laurea in Medicina a Forlì, che, fra pochi giorni, prenderà avvio nel campus universitario forlivese.

“Il rapporto tra corso di Medicina e Ausl in Romagna – conclude – sarà una collaborazione virtuosa di innovazione e ricerca, un passo decisivo verso l’ulteriore e migliore integrazione tra il mondo della sanità e quello dello studio universitario”.