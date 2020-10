Sabato 3 ottobre riparte l’Accademia attoriale nazionale TAM a Ravenna. Una linea più cinematografica, per garantire il distanziamento

Sabato 3 ottobre riparte l’Accademia attoriale nazionale TAM, di via Cavina a Ravenna, guidata da Ivano Marescotti.

Il Maestro ha riformulato il suo metodo di insegnamento, per rispettare distanze e muoversi in sicurezza, percorrendo una linea più cinematografica.

“È molto semplice – spiega Marescotti -. Utilizzeremo videocamere professionali durante le lezioni per effettuare Il primo piano e campo intero per ogni allievo…ma in teatro il primo piano non esiste. Quindi ho rivisto la struttura didattica sotto una prospettiva di recitazione cinematografica. L’utilizzo del viso in tutti i suoi componenti come campo emozionale, dai capelli fino alle spalle. Dal primo piano si evince la situazione drammatica (la storia che si racconta) e scenografica, cioè ciò che non si vede in inquadratura”.

“In questo modo la distanza sociale sarà sempre garantita e il contatto tra le persone non avverrà – dichiarano dall’Accademia attoriale nazionale -. Un modo per familiarizzare col mondo del cinema considerato che TAM ha una partnership con l’agenzia di cinema e spettacolo di Roma “Maria Vittoria Grimaudo”. Gli allievi, grazie a questo nuovo approccio, familiarizzano meglio con il cinema e davanti ad una telecamera per futuri provini si ritroveranno più a loro agio”.

“Lo spettacolo TAM potrebbe essere organizzato in piazza del Popolo a Ravenna durante il periodo natalizio o all’interno di Palazzo Rasponi sotto un’altra forma espositiva.

Con il Comune di Ravenna troveremo sicuramente una soluzione creativa per offrire alla cittadinanza uno spettacolo gratuito, come ogni anno”. Conclude la nota inviata da TAM.