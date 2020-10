Bagnacavallo. Festa San Michele: cittadini lontani tornati virtualmente in paese grazie ad associazione gemellaggi

Domenica 27 settembre si è tenuta a Bagnacavallo, in occasione della festa del patrono San Michele, un evento che ha avuto come obiettivo quello di portare la festa nel mondo e allo stesso tempo portare i cittadini bagnacavallesi lontani a Bagnacavallo. Si è trattato di un incontro virtuale in videoconferenza organizzato nella Sala di Palazzo Vecchio dall’associazione dei gemellaggi “Amici di Neresheim” nell’ambito del progetto Bagnacavallo nel mondo, in collaborazione con il Comune.

A gestire la conversazione con i bagnacavallesi che in questo momento vivono all’estero per motivi di lavoro e personali e che hanno aderito con piacere all’iniziativa c’erano il sindaco Eleonora Proni e Gabriella Foschini, presidente dell’associazione “Amici di Neresheim”. L’incontro è stato una bellissima opportunità di confronto con realtà diverse, un viaggio interiore (tema della festa di quest’anno) che i bagnacavallesi lontani hanno fatto vivere a chi era in collegamento con loro, raccontando come hanno trascorso questo 2020 soprattutto durante il periodo dell’emergenza sanitaria e del lockdown nei vari paesi in cui si trovano.

Hanno partecipato: Enrico Banzola (che vive a Barcellona), Marco Bassetti (Londra), Andrea Bassi (Oslo), Marianna Cortesi (York), Marco D’Elia (Berna), Lorenzo Garagnani (Londra), Enrico Giovannini (Germania), Giovanni Leoncini (Zurigo), Elena Mezzogori (Londra), Francesco Orselli (New York), Anna Pironi (Bonn), Anita Valenti (Dublino).

I “cittadini lontani”, che valorizzano Bagnacavallo all’estero grazie al loro lavoro e alle loro professionalità, hanno dimostrato di essere accomunati tutti dal forte sentimento di affetto verso la città di origine e dalla gioia dimostrata nel poter partecipare, anche soltanto per poco tempo, alla Festa di San Michele tramite un incontro virtuale che li ha riavvicinati a casa. L’incontro è terminato con l’impegno a incontrarsi per la Festa di San Michele 2021.