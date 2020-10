Casa editrice ravennate Clown Bianco pubblica “Crime Magazine”: collabora Garofano, ex comandante dei RIS

Dalla passione per i libri gialli e con la voglia di gettarsi in una nuova avventura è nata qualche anno fa la casa editrice ravennate “Clown Bianco edizioni”. Creata dal nulla nel 2016 da tre professionisti del mondo della comunicazione – Vania Rivalta, che ha alle spalle numerose esperienze in campo giornalistico, Stefano Mazzesi, scrittore ed ex fonico free lance e Matteo Diversi, proprietario di una libreria indipendente -, oggi è una piccola ma solida realtà imprenditoriale che edita una decina di libri all’anno, tra la collana dedicata espressamente al thriller, quella di narrativa in senso più ampio e quella di saggistica storica.

Siccome da cosa nasce cosa, i tre hanno deciso, insieme alla criminologa Cristina Brondoni, di gettarsi in un nuovo progetto, figlio del nefasto periodo di blocco dovuto al lockdown di primavera, ma che sta vedendo la luce proprio in questi mesi: la pubblicazione di una rivista dedicata al crimine. Si chiama “Crime magazine” appunto e ha l’ambizione di trattare episodi di cronaca e attualità, senza soffermarsi scandalisticamente su dettagli macabri e pruriginosi, ma cercando di analizzare ciò che sta dietro alle storie, qual è l’humus da cui traggono origine, quasi a volerne dare una lettura sociologica.

Il primo numero è uscito a metà agosto ed è dedicato alle “relazioni pericolose”, tutti quei fatti di cronaca in cui la violenza arriva da chi sta più vicino alla vittima: mariti, mogli, fratelli ma anche amici.

L’idea è quella di farne un progetto quadrimestrale: ogni numero verrà valutato da un comitato scientifico composto da Luciano Garofano, biologo forense già comandante dei Ris di Parma, Alessandra Calanchi, professoressa di Letteratura e cultura angloamericana all’Università di Urbino, studiosa di Crime Fiction, Massimo Levati, bibliotecario della biblioteca “Lea Garofalo” di Vimodrone (MI), Silvia Mesturini, avvocato penalista e membro di Penelope (S)Comparsi Uniti Toscana, nonché naturalmente Vania Rivalta, editor di Clown Bianco Edizioni.

Il nome pensato per la rivista trae origine dal blog della criminologa e giornalista milanese, Cristina Brondoni, stretta collaboratrice di Clown Bianco su questo progetto. “Tra le idee in cantiere – spiega Vania Rivalta -, c’è quella di parlare di quanto avvenuto nel periodo del lockdown, dei tantissimi funerali celebrati senza la possibilità di alcuna presenza dei parenti del defunto, oppure dei numerosissimi casi di persone scomparse e, nella stragrande maggioranza dei casi, ritrovate morte. In definitiva dell’elevato numero di suicidi che ha caratterizzato il periodo del lockdown”.

“Il lockdown è stato un dramma ovviamente – aggiunge -, perché ci ha fatto saltare tutti i programmi, sia delle uscite editoriali, sia degli eventi, primo fra tutti il salone del libro di Torino, al quale avremmo partecipato per la prima volta con uno spazio tutto nostro. Avevamo in calendario anche un seminario intensivo, organizzato per fine marzo, dal titolo “Scrivere il crimine”: era pensato in presenza, con l’obiettivo di essere molto coinvolgente, con esempi pratici, ambientazione in tutto e per tutto realistica, dalle luci forensi alla polverina per rilevare le impronte digitali, alle armi. Non potendo realizzarlo dal vivo, abbiamo pensato di trasferirlo online ed ha avuto un grandissimo successo: siamo riusciti a coprire tutti i posti messi a disposizione, nonostante la formula a distanza”.

La rivista, disponibile esclusivamente nel formato online, ma realizzata e impaginata in tutto e per tutto come un periodico vero e proprio, è scaricabile dal sito della casa editrice e dai principali store online.

Ma come funziona il lavoro di una casa editrice? Lo spiega la stessa Rivalta: “All’inizio ci arrivava di tutto un po’, anche lavori assurdi. Poi hanno cominciato ad arrivare cose interessanti, che richiedono un minimo di tempo per decidere se ne vale la pena e quindi abbiamo messo regole più selettive: chiediamo la sinossi e il primo capitolo, per capire se la storia è interessante e se è scritta in maniera corretta. Nel caso il lavoro passi questo step, si richiede l’invio del testo completo. Abbiamo stretto anche rapporti con alcune agenzie letterarie. Poi c’è tutto il lavoro di editing, grafica, impaginazione, scelta della copertina. Io ho messo a frutto tutto quello che ho imparato nei miei precedenti lavori: sono tante competenze diverse, ma riusciamo a gestirlo. Infine c’è la stampa, la distribuzione e tutto il lavoro di ufficio stampa e di promozione, che condividiamo con lo stesso autore”.

Dall’anno scorso i libri di Clown Bianco sono distribuiti da Messaggerie, il distributore più grosso in Italia, dunque un’occasione ghiotta, da sfruttare bene. I lavori pubblicati sono disponibili in formato cartaceo ma anche e-book. “Quest’ultimo – spiega Rivalta – è un formato che offriamo sempre ai lettori che acquistano un libro cartaceo: i libri non costano poco, è giusto che chi li compra possa averli in tutti i formati che gli interessano. Per di più, noi lo offriamo senza DRM, cioè senza grosse limitazioni di utilizzo”.

Il 2021 vedrà la pubblicazione anche di due autori ravennati, anche se Clown Bianco non nasce come casa editrice locale, né si focalizza necessariamente su scrittori del territorio: il primo è Rossano Novelli, scrittore di saggi storici, mentre l’altro è una novità che è ancora presto per rivelare. Un nome comunque molto conosciuto in città in ambito letterario.

“Uno dei nostri sogni – conclude Rivalta – è quello di realizzare una collana di gialli per ragazzi, ovviamente addolcendo un po’ il cipiglio dei libri pubblicati per gli adulti! Diciamo, lasciando intatta tutta la parte di indagine e sorvolando un po’ sulle parti più truculente. Ma non è facile trovare storie valide. Speriamo che il 2021 sia l’anno della svolta, vorremmo riuscire ad investire su una persona in più che ci dia una mano e ci aiuti a crescere”.