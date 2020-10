Cervia. Pediatra trasferita, Ausl Romagna rassicura genitori preoccupati per chiusura ambulatorio

Cresce la preoccupazione tra i genitori per il trasferimento di una pediatra a Cervia. La dottoressa, che seguiva tantissimi bambini, ha richiesto il trasferimento per motivi personali e molte famiglie temono ora la chiusura dell’ambulatorio. Contattata in merito, Ausl Romagna riferisce che: “per quanto riguarda la scelta di una pediatra di libera scelta che esercita a Cervia, di rinunciare al proprio incarico dal prossimo 19 ottobre, e a preoccupazioni che per questo motivo stanno emergendo, la Direzione di Distretto precisa che il tema è all’attenzione dell’Azienda, tanto che si è già svolta una riunione in merito, e che la questione sarà nuovamente analizzata in tempi molto brevi per valutare quale sia la possibile soluzione. È comunque bene rimarcare che sul territorio di Cervia sono presenti altri tre ambulatori di pediatri di lilbera scelta, che potenzialmente sarebbero in grado di assorbire tranquillamente tutti i pazienti della professionista che ha deciso di rinunciare all’incarico, garantendo la scelta delle famiglie e senza disagi. A seguito del confronto in atto si addiverrà comunque alla scelta più appropriata per la comunità cervese”.