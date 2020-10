Massa Lombarda. Al Carmine arriva Flavio Oreglio con “Una vita contromano”

Sabato 3 ottobre riprendono gli spettacoli della rassegna “Una Massa di Risate” nella sala del Carmine di Massa Lombarda. Alle 21 va in scena Flavio Oreglio, che proporrà lo spettacolo “Una vita contromano”.

Il cabarettista racconterà la sua carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo e sferzando, passando per la storia del cabaret, con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo hanno inventato e altre sorprese. “Una celebrazione – spiega Oreglio – che dura da 4 anni, durante i quali ho rilasciato sei pubblicazioni editoriali tra libri, dischi, dvd e multimedia: in quei prodotti è raccolta tutta la mia storia, sia quella autobiografica raccontata in due volumi, sia quella artistica attraverso antologie e altri lavori. Una vita contromano, proprio come ho sempre fatto io nella vita, a volte pagandone anche le conseguenze. E nel ripercorrere quegli anni riemergeranno tutte i numeri della mia carriera: dalle canzoni umoristiche di Ridendo e sferzando alle poesie catartiche, passando per la storia del cabaret con l’omaggio a un gruppo di poeti che lo hanno inventato e altre sorprese. Questo il programma ma senza un canovaccio preciso: dipenderà anche da dove andremo a parare con il mio interlocutore…anche questo è cabaret!”.

La rassegna prosegue sabato 24 ottobre con Gigi e Andrea e lo spettacolo “Di nuovo insieme”. È obbligatoria la prenotazione al numero 335 5610895. L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto del distanziamento interpersonale. Gli abbonamenti della stagione 2019-2020 restano validi per i prossimi appuntamenti in programma. Il costo dei biglietti è di 12 euro intero e 10 euro ridotto (giovani fino a 25 anni; over 65 anni; soci La BCC ravennate forlivese e imolese). Nella giornata dello spettacolo la biglietteria della Sala del Carmine apre alle 19.30.