Nuovi orari alla biblioteca di storia Oriani di Ravenna: riapre anche la sala studio con posti contingentati

A partire da lunedì 12 da ottobre, la Biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani” effettuerà i seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:

Lunedì 8.30-13.30, 15-18.30

Martedì 8.30-13.30

Mercoledì 8.30-13.30, 15-18.30

Giovedì 8.30-13.30, 15-18.30

Venerdì 8.30-13.30

Inoltre, dopo la lunga interruzione dei servizi dovuti alla fase più acuta dell’emergenza sanitaria, a partire dalla stessa data riaprirà al pubblico, per le attività di studio e di consultazione in sede, la Sala “Spadolini”. L’accesso alla sala è libero fino e non oltre il raggiungimento dei posti disponibili, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento. È nondimeno vivamente consigliata la prenotazione degli spazi, sia tramite telefono ed email sia di persona, rivolgendosi al Banco prestito nell’atrio d’ingresso della Biblioteca. Per l’accesso e la permanenza in sala studio è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Info e prenotazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it