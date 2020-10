Ravenna. Presentata la 32ma stagione di teatro di figura ‘Le arti della Marionetta’: ecco il programma degli spettacoli

Giunge alla XXXII edizione la stagione di teatro di figura dedicata alle famiglie Le arti della Marionetta organizzata dal Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli di Ravenna. Un impegno che si rinnova, forte della consolidata convenzione e collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, e della fiducia in un pubblico di famiglie affezionato e curioso, che da anni permette e rende un’esperienza unica il lavoro della compagnia sul territorio. Un ricco calendario invernale, da ottobre a febbraio, per riscaldare i mesi più freddi e offrire alla comunità ravennate una preziosa opportunità di incontro e scoperta dell’arte multiforme del Teatro di Figura. Gli spettacoli si svolgeranno presso le Artificiere Almagià, che grazie alla ampiezza degli spazi verrà modulato di volta in volta a seconda delle esigenze tecnico-artistiche degli spettacoli.

Una stagione che, in primis, terrà in grande conto la sicurezza del pubblico e degli artisti, cercando con tutte le attenzioni possibili il pieno rispetto della normativa ministeriale anti-COVID. Per questa ragione tutti gli spettacoli in cartellone andranno preventivamente prenotati o acquistati in loco entro la mattina dello spettacolo, in modo da evitare il più possibile file e assembramenti la domenica pomeriggio e per permettere una assegnazione dei posti tenendo conto delle esigenze delle famiglie.

Il cartellone della 32esima stagione si distingue, come prassi da tanti anni, per l’eterogeneità della programmazione proposta: molti gli spettacoli nel tentativo di aprirsi a realtà artistiche differenti e caratterizzanti del panorama nazionale; ma anche momenti di festa, mostre, concerti e attività dedicate. Tra queste, ad esempio, due appuntamenti delle arti per i piccolissimi: Baby Halloween (31 ottobre) e Tina&Gigi (21 novembre).

Baby Halloween è un percorso spettacolare pensato per i più piccini che negli ultimi due anni ha riscosso enorme successo di pubblico e che quest’anno, nel centenario dalla nascita, sarà dedicato al grande scrittore e pedagogo Gianni Rodari. Per ottemperare alla normativa anti Covid verranno predisposti 3 turni di ingresso contingentato.

A novembre, in occasione della carta dei diritti del bambino, sabato 21 l’Almagià diventerà la casa di Tina e Gigi, due scoppiettanti personaggi nati dall’estro dell’illustratore Andrea Rivola, un momento speciale dedicato ai piccolissimi per conoscere e diventare amici della graziosa elefantina e dell’estroverso tigrotto. La giornata ė a cura di Teatro del Drago in collaborazione con la casa editrice FATATRAC.

Tre giornate saranno dedicate al Sommo Poeta, perché anche il Teatro di Figura si unisce alle celebrazioni dei 700 anni e lo fa con due produzioni: InfernoParadiso, nuovo allestimento di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro e Teatro del Drago, in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, e Dante 3021, di All’InCirco Teatro, di Faenza, progetto vincitore del bando 2019 “Giovani Artisti per Dante” per RavennaFestival.

L’inaugurazione della stagione ė affidata alla Regina delle Nevi di Andersen portato in scena dalla compagnia Tieffeu di Perugia, testo Marina Allegri e regia Maurizio Bercini. La fiaba è innanzitutto il racconto dell’amicizia di due bambini: Gerda e Kay, e di come questa amicizia spingerà la piccola Gerda alla ricerca dell’amico stregato e rapito dalla bellissima Regina della neve. Sette storie: sette incontri, sette accadimenti, sette occasioni. Fra gli ospiti di novembre, il Teatro Verde con Scuola di Magia di Andrea Calabretta. Nella scuola di magia si impara a usare incantesimi, a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare le forze della magia nera! Neanche a farlo apposta, è proprio ciò che accade ai nostri due protagonisti, due maghetti pasticcioni. Nel nuovo anno ospite delle Arti della marionetta la compagnia più blasonata nel settore del Teatro d’Ombre: Teatro Gioco Vita sarà ospite delle Arteficerie con il prezioso Moun. Portata dalla schiuma delle onde, regia di Fabrizio Montecchi. I genitori di Moun, con un atto disperato, cercano di salvarla dalla guerra affidandola al grande mare, in una cesta di bambù. Moun, superato il mare, incontrerà la sua nuova famiglia. Con loro crescerà felice, fino a quando verrà il momento di un nuovo viaggio: quello verso la scoperta delle proprie origini e dell’amore dei propri genitori.

Domenica 7 febbraio sarà di scena lo spettacolo “Chiamatemi Pig Gi” della compagnia marchigiana ATGTP. Uno spettacolo ricco di oggetti, pupazzi e suggestioni visive le cui tematiche vertono sulla relazione tra adulti e bambini, il rapporto con le regole, la ricerca della propria identità e autodeterminazione.

La sezione di Almagià in Festa comprende le tre Feste di Halloween, Befana e Carnevale. Si tratta di giornate originali in cui lo spettacolo diventa il momento clou della giornata, ma il pomeriggio si riempie di attività collaterali come laboratori, giochi, danze. A rallegrare le feste del 2021 ci sarà Lui in legno e stoffa : Fagiolino Fanfan, l’eroe del teatrino, che con la sua sorellina e il suo fratellino dispenserà morali ai prepotenti e salverà i deboli e gli oppressi.

Una programmazione che si promette di essere il più possibile interattiva e partecipativa e che cerca di mantenere una stretta connessione con le altre attività del Teatro del Drago, in particolare quelle dedicate alle scuole e quelle legate al museo La Casa delle Marionette. In quello che si preannuncia un anno particolare per le famiglie, così come per le amministrazioni e le realtà culturali, il Teatro del Drago non vuole rinunciare alla propria presenza: anzi, proprio in questo momento, la compagnia sente il bisogno e il desiderio di mettersi ancora una volta al servizio della propria comunità, nel tentativo di accompagnarla attraverso la quotidianità con un occhio sempre aperto sui desideri e le speranze, sulle fantasie e sui sogni.

“Il teatro dei burattini – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino – ricopre un ruolo educativo e pedagogico sia nel lavoro con i bambini che in quello con le insegnanti rendendoli complici di una comicità semplice e genuina. Si tratta di un momento che riesce ad avere non solo un carattere educativo, ma che permette di provare anche una sensazione di spensieratezza ed entusiasmo che avvicina le nuove generazioni alle tradizioni. Gianni Rodari questo lo sapeva bene e oggi, nell’anno dedicato ai 100 anni dalla sua nascita, non possiamo non ricordare quello che definiva come “binomio fantastico”: la capacità di mettere insieme due parole e costruirci attorno una storia. È sicuramente uno stimolo d’ispirazione capace di aprire moltissime porte”.

Molte le collaborazioni che rendono ogni anno possibile lo svolgimento di una manifestazione così complessa ed articolata. La stretta sinergia con i vari assessorati del Comune di Ravenna, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili; la convenzione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna per la produzione e promozione del Teatro di Figura, il riconoscimento del MIBACT fra le compagnie finanziate, l’Istituzione della Biblioteca Classense e tutte le collaborazioni con i privati, fra cui: la Rete delle Associazioni Almagià per l’utilizzo delle spazio delle Artificerie Almagiá, Cantieri Danza, Ravenna Teatro, l’associazione La casa delle marionette; Reclam Edizioni e Comunicazioni, partner da venti anni nel ricerca di dialogo con l’imprenditoria privata; le Farmacie comunali che da anni ci sostengono e, per il secondo anno, un ringraziamento al main sponsor Famila.

Ad Almagià in Festa è collegato da anni il progetto di formazione e di peer education Le arti crescono per ragazzi dagli 11 ai 19 anni. Un modo per crescere, conoscendo il mestiere di chi fa il teatro da dietro le quinte, uno sguardo privilegiato attivo e concreto, che aiuterà i ragazzi a conoscersi e a provarsi attraverso un contatto diretto e non formale con il mondo artistico. Sul versante della formazione del pubblico continua anche il progetto “Il piccolo giornalista”, in collaborazione con Ravenna e Dintorni, che permette ad ogni spettatore di esprimere il proprio parere critico sullo spettacolo visto, confrontandosi, a seconda della propria esperienza, con il disegno o la scrittura.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodeldrago.it; compagnia@teatrodeldrago.it; tel.392 6664211

Biglietteria: presso Artificerie Almagià – Via dell’Almagià 2 – Ravenna. Aperta il giorno di spettacolo dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e sempre un’ora prima di inizio rappresentazione. Intero adulti 7 €; ridotto bambini, over 65 e Soci Famila 5 €; gratuito sotto i 3 anni (fatta eccezione per Baby Halloween e Tina & Gigi); Speciale Famiglia (2Adulti + 2Bambini) € 20,00; Terzo Figlio € 1,00; “Fagiolino Card” 10 ingressi € 50,00.

IL PROGRAMMA

Tutti gli spettacoli si svolgono presso le Arteficerie Almagià – Via dell’Almagià 2, Ravenna

OTTOBRE 2020

Domenica 25 ore 17

LA REGINA DELLA NEVE – TIEFFEU

Fiaba in sette storie da H.C. Andersen

Teatro d’attore con musiche, canzoni originali, video, ombre cinesi

per bambini a partire dai 5 anni

Sabato 31 dalle ore 17

ALMAGIÀ IN FESTA – BABY HALLOWEEN UNDER 6 DEDICATO A GIANNI RODARI

a cura di Teatro del Drago/All’InCirco

Piccole storie, laboratori, installazioni… un pomeriggio dedicato alla figura di Gianni Rodari e ai più piccini

NOVEMBRE 2020

Sabato 21 novembre dalle ore 16, turni fino alle ore 17

TINA&GIGI – Laboratorio, studio e installazione spettacolare

a cura di Andrea Rivola e di Teatro de Drago, in collaborazione con FATATRAC Editore

Domenica 22 novembre ore 17

SCUOLA DI MAGIA – Teatro Verde

Spettacolo di Teatro d’attore e pupazzi

per bambini a partire dai 3 agli 8 anni

Domenica 29 novembre ore 17

IL TARLANTAN DELLA MOSCOVIA – Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

per bambini dai 5 a 95 anni

DICEMBRE 2020

Sabato 12 dicembre ore 15 e ore 17

Domenica 13 dicembre ore 11 e ore 17

INFERNO-PARADISO – Drammatico Vegetale/Teatro del Drago

Opera dai 5 ai 10 anni con e senza Dante

GENNAIO 2021

Mercoledì 6 gennaio ore 17

ALMAGIÀ IN FESTA – LA BEFANA VIEN DI NOTTE CON LE SCARPE TUTTE ROTTE

Giochi, laboratori e spettacoli di burattini

LA MIRABOLANTE ISTORIA DI FAGIOLINO – Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

per bambini dai 5 a 95 anni

Domenica 17 gennaio ore 17

MOUN. PORTATA DALLA SCHIUMA DELLE ONDE – Teatro Gioco Vita

Spettacolo di teatro d’ombre, d’attore e danza

per bambini dai 5 ai 10 anni

Domenica 24 gennaio ore 17

DANTE 3021 – All’InCirco in collaborazione con Teatro del Drago

Spettacolo di Teatro di Figura per marionette e attori

per bambini a partire dai 6 anni

FEBBRAIO 2021

Domenica 7 febbraio ore 17

CHIAMATEMI PIG GI! – ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

ispirato al racconto Memorie di un giovane re di H. Boll

Spettacolo di teatro d’attore e di figura

per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 13 febbraio ore 17

ALMAGIÀ IN FESTA – GRAN BALLO DI CARNEVALE

Giochi, laboratori e spettacoli di burattini

FAGIOLINO E LO SCALETTO – Teatro del Drago

Spettacolo di Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna

per bambini dai 5 a 95 anni